{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ABC: Boeing выплатит своему экс-главе $39 млн компенсации

"Золотой парашют" Деннису Меленбергу выплатят ценными бумагами и акциями

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Деннису Меленбергу выплатят $39 млн в качестве компенсации за отстранение от исполнения обязанностей генерального директора и члена совета директоров американской компании Boeing. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC, ссылаясь на собственный источник.

На эту тему
Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

По его данным, Меленбергу, отставка которого увенчала скандал, разразившийся из-за катастроф двух самолетов Boeing 737 MAX, положена компенсация за преждевременное расторжение трудового контракта. Размер возмещения ущерба официально не раскрывается. По сведениям источника телекомпания, "золотой парашют" Меленбергу будет выплачен ценными бумагами и акциями суммарной стоимостью $39 млн.

Телекомпания обращает внимание на то, что родственники каждой из 346 жертв авиакатастроф получат по $144,5 тыс. в качестве компенсации от Boeing. Эта компания в октябре объявила о выделении $100 млн на обеспечение нужд родственников авиапассажиров, погибших и пострадавших в результате крушения 737 MAX в Эфиопии и Индонезии. Половина этой суммы будет передана родным и близким жертв.

Boeing 23 декабря объявила о немедленной отставке Меленберга, Председатель правления компании Дэвид Кэлхун назначен новым гендиректором и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Энергостратегия РФ не исключает допуск независимых производителей к экспорту газа по трубе
Сейчас монополия законодательно закреплена за "Газпромом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС