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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Главный юрисконсульт Boeing уходит в отставку на фоне скандала с 737 MAX

Майкл Люттиг покинет пост в конце года

ТАСС, 27 декабря. Старший советник и юрисконсульт совета директоров компании Boeing Майкл Люттиг, который занимался юридическими вопросами, связанными с катастрофами Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, объявил о намерении уйти в отставку в конце 2019 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

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"Я всегда буду благодарен Boeing, ее совету директоров за возможность, привилегию служить этой великой компании и исключительным мужчинам и женщинам, которые вместе и составляют Boeing", - приводятся в заявлении слова Люттига. В свою очередь временно исполняющий обязанности гендиректора Boeing и ее финансовый директор Грег Смит поблагодарил советника за "выдающуюся службу, в особенности в последний, непростой для компании год".

Майкл Люттиг занимал пост генерального юрисконсульта Boeing с 2006 года, а в мае 2019 года вступил в должность старшего советника и юрисконсульта совета директоров компании.

23 декабря Boeing объявила о немедленной отставке генерального директора Денниса Меленберга на фоне скандала, связанного с приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Его преемником назначен Дэвид Кэлхун, который приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.

Теги
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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