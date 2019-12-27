В Росавиации сообщили, что российские авиакомпании не используют самолет Fokker-100

"Авиакомпании России не используют в своей эксплуатационной деятельности самолет типа Fokker-100", - отметили в агентстве.

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 15 человек.

До выяснения обстоятельств происшествия работа авиакомпании временно прекращена. Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия.