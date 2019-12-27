{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане

В Росавиации сообщили, что российские авиакомпании не используют самолет Fokker-100

Ранее самолет авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании не используют самолет модели Fokker -100, говорится в сообщении Росавиации.

На эту тему
Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

"Авиакомпании России не используют в своей эксплуатационной деятельности самолет типа Fokker-100", - отметили в агентстве.

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 15 человек.

До выяснения обстоятельств происшествия работа авиакомпании временно прекращена. Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия.

Теги
КазахстанРоссияКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
В России могут создать Ассоциацию производителей улиток
По мнению фермеров, новый статус позволит производителям улиток рассчитывать на государственную поддержку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС