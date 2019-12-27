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Глава Еврокомиссии заявила, что "Северный поток - 2" имеет политическое измерение

Урсула фон дер Ляйен при этом подчеркнула, что отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. "Северный поток - 2" имеет политический характер, но Еврокомиссия отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с законодательством ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.

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"Правильно то, что проект газопровода также имеет политическое измерение и что Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС, - утверждала она. - С другой стороны, Еврокомиссия решительно отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами".

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за него проголосовала Палата представителей. 20 декабря документ был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.

Теги
РоссияФон дер Ляйен, Урсула
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