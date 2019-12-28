Вторая заявка от предпринимателя из Тулуна поступила в Фонд развития моногородов

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Вторая заявка из Тулуна, который пострадал во время летних паводков в Приангарье, на получение займа в размере 17 млн рублей на развитие производства поступила в Фонд развития моногородов от компании "Кедр". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.
По поручению вице-премьера РФ Виталия Мутко Фонд развития моногородов разработал особые меры поддержки для моногородов, где введен решим ЧС, это выдача займов под оборотные средства. Необходимость введения этой меры поддержки возникла после паводка в Тулуне.
"В Фонд поступила вторая заявка на получение займа на развитие производства из Тулуна <...> Заемщиком планирует выступить ООО "Кедр", занимающийся переработкой дикоросов и производством продукции из них. За счет займа Фонда заемщик планирует расширить складские и производственные помещения, а также открыть выставочное помещение производимой продукции", - сообщили в пресс-службе, отметив, что планируемая сумма займа составит 17 млн рублей.
Ранее Фонд развития моногородов одобрил заявку на сумму 7,5 млн рублей компании "Шанс" в Тулуне. Компания занимается техническим обслуживанием автомобилей. Как сообщил ТАСС руководитель компании Сергей Романенко, деньги должны поступить до конца 2019 года.
"Мы открываем шиномонтажную мастерскую площадью примерно 100 кв. м. Проект будет реализован в течение девяти месяцев. Это ремонт здания, закупка оборудования <...> Деньги для развития бизнеса были получены при поддержке руководства страны, и мы [выражаем] благодарность Виталию Мутко, который сегодня посетил Тулун c рабочим визитом", - сказал он.
Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в том числе софинансированием расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах.