Вторая заявка от предпринимателя из Тулуна поступила в Фонд развития моногородов

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Вторая заявка из Тулуна, который пострадал во время летних паводков в Приангарье, на получение займа в размере 17 млн рублей на развитие производства поступила в Фонд развития моногородов от компании "Кедр". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

По поручению вице-премьера РФ Виталия Мутко Фонд развития моногородов разработал особые меры поддержки для моногородов, где введен решим ЧС, это выдача займов под оборотные средства. Необходимость введения этой меры поддержки возникла после паводка в Тулуне.

"В Фонд поступила вторая заявка на получение займа на развитие производства из Тулуна <...> Заемщиком планирует выступить ООО "Кедр", занимающийся переработкой дикоросов и производством продукции из них. За счет займа Фонда заемщик планирует расширить складские и производственные помещения, а также открыть выставочное помещение производимой продукции", - сообщили в пресс-службе, отметив, что планируемая сумма займа составит 17 млн рублей.