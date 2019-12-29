Инвестиции в ТОР в Мурманске составят 300 млрд рублей

МУРМАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты в рамках создаваемой в Мурманске территории опережающего развития (ТОР) составит 300 млрд рублей. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Андрей Чибис на форуме СМИ в Мурманске.

"Инвестиции в ТОР составят около 300 млрд рублей", - сказал он.

По данным представленной главой региона презентации, на статус резидента новой ТОР претендуют 16 инвесторов.

Главным проектом ТОР станет Центр крупнотоннажных морских сооружений, который строится в Мурманске с 2015 года и не имеет аналогов в России и в мире. Объем инвестиций в проект составляет 120 млрд рублей. Планируется создать 15 тыс. рабочих мест. Это будет линия по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и по ремонту и обслуживанию техники для арктических нефтегазоконденсатных месторождений.

Другие крупные проекты, которые уже реализуются или планируются к созданию в регионе, - это строящийся терминал по перевалке угля "Лавна", который создаст 1 тыс. новых рабочих мест, а также терминал минеральных удобрений "Тулома" с объемом инвестиций свыше 13 млрд рублей и созданием более 250 рабочих мест. Оба терминала расположатся на западном берегу Кольского залива. Благодаря в первую очередь этим проектам объем перевалки грузов через порт Мурманска к 2035 году достигнет 65 млн тонн.

Решение о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманской области озвучил в середине декабря вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в регион. Он поручил Минвостокразвития совместно с властями области в течение месяца подготовить проект соответствующего постановления и внести его в правительство РФ.