Сбербанк: Антипинский НПЗ продолжит перерабатывать сырье в запланированных объемах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Признанный несостоятельным Антипинский НПЗ продолжит функционировать и перерабатывать сырье по давальческой схеме в запланированных объемах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк является крупнейшим кредитором предприятия. В мае 2019 года завод перешел под контроль банка, затем 80% НПЗ было продано совместному предприятию Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - "Сокар Энергоресурс".

"С учетом принятого первым собранием кредиторов решения, в процедуре конкурсного производства предприятие продолжит функционировать и осуществлять переработку сырья по давальческой схеме в запланированных объемах. В свою очередь арбитражный управляющий в процедуре конкурсного производства будет обязан провести инвентаризацию имущества предприятия, организовать проведение оценки рыночной стоимости выявленных активов и в конечном итоге осуществить реализацию имущественного комплекса предприятия в рамках предусмотренной законодательством о банкротстве процедуры торгов инвестору", - говорится в сообщении.

Вырученные от реализации деньги должны быть направлены конкурсным управляющим на погашение требований кредиторов.

Как уточнил ТАСС источник среди кредиторов Антипинского НПЗ, для предприятия и его персонала с открытием конкурсного производства ничего не изменится. "В полном объеме продолжится переработка сырья и выпуск продукции нефтепереработки, то же самое касается и исполнения заводом своих обязательств перед персоналом, бюджетной системой РФ", - сказал он.

В понедельник Арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим АНПЗ утвержден Константин Сичевой (СРО АУ "Северная Столица"), который исполнял обязанности временного управляющего в процедуре наблюдения.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, основным активом группы "Новый поток". В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка.