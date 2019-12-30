{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк: Антипинский НПЗ продолжит перерабатывать сырье в запланированных объемах

В финансовом учреждении добавили, что арбитражный управляющий будет обязан провести инвентаризацию имущества предприятия и в конечном итоге реализовать его в рамках процедуры торгов инвестору

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Признанный несостоятельным Антипинский НПЗ продолжит функционировать и перерабатывать сырье по давальческой схеме в запланированных объемах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк является крупнейшим кредитором предприятия. В мае 2019 года завод перешел под контроль банка, затем 80% НПЗ было продано совместному предприятию Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - "Сокар Энергоресурс".

"С учетом принятого первым собранием кредиторов решения, в процедуре конкурсного производства предприятие продолжит функционировать и осуществлять переработку сырья по давальческой схеме в запланированных объемах. В свою очередь арбитражный управляющий в процедуре конкурсного производства будет обязан провести инвентаризацию имущества предприятия, организовать проведение оценки рыночной стоимости выявленных активов и в конечном итоге осуществить реализацию имущественного комплекса предприятия в рамках предусмотренной законодательством о банкротстве процедуры торгов инвестору", - говорится в сообщении.

Вырученные от реализации деньги должны быть направлены конкурсным управляющим на погашение требований кредиторов.

Как уточнил ТАСС источник среди кредиторов Антипинского НПЗ, для предприятия и его персонала с открытием конкурсного производства ничего не изменится. "В полном объеме продолжится переработка сырья и выпуск продукции нефтепереработки, то же самое касается и исполнения заводом своих обязательств перед персоналом, бюджетной системой РФ", - сказал он.

В понедельник Арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим АНПЗ утвержден Константин Сичевой (СРО АУ "Северная Столица"), который исполнял обязанности временного управляющего в процедуре наблюдения.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, основным активом группы "Новый поток". В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Болгария готова получать газ из "Турецкого потока" с 1 января
По заявлению болгарского Минэнерго, это поможет снизить цену на газ для потребителей почти на 5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС