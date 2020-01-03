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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Эксперты: убийство Сулеймани может оказать очень серьезное влияние на цены на нефть

Эта ситуация может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке, отметили в аналитической компании ESAI Energy

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Американский ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть. Такое мнение высказали в распространенном в пятницу пресс-релизе эксперты аналитической компании ESAI Energy.

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"В данный момент мы ожидаем, что ответные действия иранцы предпримут в ближневосточном регионе, в частности в Ираке, - считают они. - Это может оказать очень серьезное влияние на цены на мировом рынке нефти. Утверждения по поводу того, что на рынке имеются избыточные объемы и что рынок способен без серьезных последствий перенести нарушение поставок нефти, представляются скороспелыми и вводящими в заблуждение. Длительный конфликт в регионе приведет к росту цен, поскольку на рынке будет царить атмосфера неопределенности даже в том случае, если вырастут поставки нефти из других источников".

На нью-йоркской бирже к 12:00 пятницы (20:00 мск) цена барреля нефти с поставкой в феврале несколько снизилась по сравнению с утренним пиковым показателем - $63,38 за баррель с поставкой в феврале, - но оставалась на 2,53% выше, чем днем ранее, и составила $62,73 за баррель.

Американский промышленный индекс Dow Jones к полудню пятницы понизился на 188,42 пунктов (0,65%) - до отметки 28 680,38 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 16,30 пунктов (0,5%) и оказался на отметке 3 240,79 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 51,59 пункт (0,56%), до 9 040,79 пунктов.

Теги
ИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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