Белоруссия планирует отказаться от использования доллара во внутренних расчетах за газ

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Правительство и Национальный банк Белоруссии планируют внести изменения в межправительственное соглашение с Российской Федерацией, предполагающие отказ от использования доллара во внутренних расчетах за газ между резидентами. Это предусмотрено совместным постановлением правительства и Национального банка республики "О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года", опубликованном на сайте Совета министров.

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - отмечается в документе.

В постановлении говорится, что после достижения договоренностей с правительством РФ об исключении расчетов в инвалюте за газ между компаниями-резидентами Белоруссии предусматривается внесение изменений в указы президента страны, исключающие возможность расчетов в инвалюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.

Как заявил президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью "Эхо Москвы", Белоруссия неоднократно предлагала России продавать ей природный газ за российские рубли, но призывы республики остаются без ответа. "Мы покупали и покупаем у вас [газ] за доллары. Вы же говорите о единой валюте. А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов. Вот суть вашего (РФ - прим. ТАСС) валютного союза. На это у них (РФ - прим. ТАСС) ответа нет", - сказал Лукашенко.

"Покупая газ, мы ищем доллары. Давайте за российские рубли будем покупать, и так потихоньку пойдем [к валютному союзу]", - предложил Лукашенко.