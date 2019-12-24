Лукашенко рассказал об отказе Москвы продавать Минску газ за российские рубли

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Белоруссия неоднократно предлагала России продавать ей природный газ за российские рубли, но призывы республики остаются без ответа. С таким утверждением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена на ее сайте.

"Мы покупали и покупаем у вас [газ] за доллары. Вы же говорите о единой валюте <...> А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов. Вот суть вашего [РФ] валютного союза. На это у них [РФ] ответа нет", - сказал Лукашенко.

"Покупая газ, мы ищем доллары. Давайте за российские рубли будем покупать, и так потихоньку пойдем [к валютному союзу]", - предложил Лукашенко.

По его словам, "сегодня газа и нефти на мировом рынке - девать некуда". "Да, ваши нефть и газ пока дешевле, потому что у нас беспошлинная торговля", - признал белорусский президент. "Но вы всегда видите, что поставляете нам газ дешевле, чем Германии. Но мы с вами, как я образно говорю, вместе в одних окопах гнили", - добавил Лукашенко.

Он напомнил, что Россия является правопреемницей бывшего СССР. "Кто Чернобыльскую станцию строил? Не белорусы. Кто ее эксплуатировал? Не белорусы. Кто ее взорвал? Не белорусы. А 80% горя упало на нас", - констатировал Лукашенко. "Вы [Россия] сегодня за $10 в цене на газ торгуетесь, а там люди дрова не могут сжигать в печи", - заявил президент Белоруссии.

Закупка нефти через Польшу

Белоруссия не исключает реверсную закупку нефти через Польшу, но не хочет этого.

"Через Польшу, это самый дешевый маршрут, мне предлагают [осуществить реверс нефти]. Я могу взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле, с рынка в Гданьске, и по трубе завезти [в Белоруссию] реверсом. У меня три трубы нефтепровода "Дружба". На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ, у нас два мощных НПЗ в этом году полностью закончили модернизацию, их глубина переработки как в Европе, у вас один такой завод только в России. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально - я заберу реверсом вторую трубу, у вас останется одна труба. Вы поставляете под 70 млн тонн по этим трубам нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, скажем, на 60 млн [тонн], у вас останется для прокачки 20 млн тонн, но не 60", - сказал он.

"Вы уже оценили это как угрозу, а я задаю вопрос: "Вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу", - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также привел в пример споры между Россией и Украиной по транзиту газа, которые, по его словам, обернулись необходимостью строительства многомиллиардных проектов - "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". "Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю", - сказал он.

"Как можно организовать экономику, если нам говорят: $152 должна быть цена на газ? Да она не может быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. Мы не можем", - подчеркнул президент.

Он также заявил, что критиковал российское правительство за то, что оно вынесло вопрос о ценах на энергоресурсы на уровень президентов.