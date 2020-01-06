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Telegram не участвует в публичных продажах или предпродажах граммов цифровых токенов Gram

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Telegram и его дочерние компании не участвуют в публичных продажах или предпродажах цифровых токенов Gram. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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"Во-первых, мы обратили внимание на то, что некоторые веб-сайты, по-видимому, предлагают Gram для широкой публики. Эти веб-сайты иногда называют предложения "предпродажами токенов", а некоторые претендуют на то, что они связаны с Telegram. Как мы уже неоднократно предупреждали вас, это не официальные сайты Telegram, они не имеют никакого отношения к Telegram, и никакие Gram еще никому не были выданы. Ни Telegram, ни его дочерние компании не участвуют в каких-либо публичных продажах или предпродажах Gram", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что блокчейн-проект TON, на котором будут функционировать Gram, все еще находится в стадии бета-тестирования.

Команда блокчейн-проекта на данный момент дорабатывает платформу, чтобы учитывать нормы законодательства разных стран.

"Telegram был осторожен, чтобы не говорить публично об этих слухах (о деталях проекта TON - прим. ТАСС), пока мы продолжаем строить платформу TON Blockchain и разрабатывать точные детали проекта, чтобы гарантировать, что блокчейн TON и граммы могут работать таким образом, чтобы соответствовать всем соответствующим законам и правилам", - говорится в сообщении.

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