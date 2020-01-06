Telegram не гарантирует заработка владельцам Gram

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Telegram не гарантирует заработка владельцам цифровых токенов Gram, они предназначены для обмена между пользователями TON. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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"Вы не должны ожидать никакой прибыли, основанной на вашей покупке или хранении Gram, и Telegram не дает никаких обещаний, что вы получите какую-либо прибыль. Gram предназначены для того, чтобы выступать в качестве средства обмена между пользователями в экосистеме TON. Gram не являются инвестиционными продуктами, не должно быть никаких ожиданий будущей прибыли или прибыли от покупки, продажи или владения ими," - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что владение Gram не предоставляет акций или долей в Telegram, прав на дивиденды и управление компанией.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.

В конце 2017 года владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около 1,7 млрд долларов. Криптовалюта платформы TON носит название Gram.