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В Nissan заявили, что продолжат добиваться привлечения Карлоса Гона к ответственности

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Побег экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона из Японии не изменил позиции компании Nissan, которая продолжит добиваться его привлечения к ответственности за содеянные им правонарушения. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

"Этот побег не оказал никакого влияния на нашу базовую позицию, согласно которой мы будем добиваться ответственности за [совершенные] правонарушения", - отмечается в сообщении.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее информационное агентство Киодо сообщало, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

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