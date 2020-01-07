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PwC ожидает снижения темпов роста мировой экономики в 2020 году

Эксперты консалтинговой компании также предполагают, что Китай займет четвертое место в списке ведущих стран-экспортеров услуг
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© AP Photo/Charlie Riedel

ТАСС, 7 января. Замедление роста мировой экономики ожидается в 2020 году, прогнозирует консалтинговая компания PwC. Об этом сообщается в исследовании, размещенном на сайте компании.

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"В 2020 году мы ожидаем, что рост мировой экономики составит 3,5% по паритету покупательной способности. Это ниже среднегодового показателя в XXI веке, равного 3,8%", - говорится в материалах компании.

Отмечается, что, несмотря на замедление темпов роста, глобальные экономические связи продолжат активно развиваться.

Ожидается, что общемировой показатель экспорта услуг достигнет рекордных $7 трлн. Эксперты предполагают, что Китай сместит Францию и займет четвертое место в списке ведущих стран-экспортеров услуг, но первые строчки по-прежнему останутся за США и Великобританией.

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В материалах компании сообщается, что на возобновляемую и атомную энергетику в 2020 году будет приходиться более 20% мирового потребления энергии, что станет самым высоким показателем за всю историю. Китай может стать крупнейшим потребителем этих видов энергии и обогнать Европу. Несмотря на рост доли возобновляемой и атомной энергетики, нефть останется наиболее предпочтительным энергетическим источником для мировой экономики. Его крупнейшими потребителями, как и в 2019 году, будут США и Китай.

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