Ключевые фондовые рынки: основные факторы риска

Ключевые фондовые рынки всегда живут ожиданиями будущих событий. В нормальном состоянии они предвосхищают тренды реальной экономики примерно на полгода. По крайней мере, серьезным экономическим спадам в отдельных странах и регионах обычно предшествует падение соответствующих рынков акций.

Исходя из этой теоретической предпосылки, можно сделать вывод, что биржевые инвесторы и спекулянты в основной своей массе пока не ожидают серьезных экономических проблем в ряде развитых стран в ближайшие месяцы. При этом в СМИ звучат многочисленные предсказания надвигающегося экономического кризиса. Об этом нередко говорят даже достаточно компетентные представители государственных органов и крупных институциональных инвесторов. Впрочем, история знает немало примеров того, как опытные чиновники, инвесторы и спекулянты публично озвучивали ошибочные ожидания и делали крупные ставки, которые оказывались проигрышными.

Попробуем беспристрастно разобраться в ключевых факторах и рисках, которые способны повлиять на глобальный фондовый рынок в конце текущего и в начале следующего года. Говоря про глобальный рынок, мы в первую очередь имеем в виду рынок акций США. Его приоритетность связана с тем, что именно в Соединенных Штатах происходит основной оборот активов, номинированных в главной мировой резервной валюте, которой пока остается доллар США.

Соответственно, вторым по значимости фондовым рынком в мире представляется рынок акций объединенной Европы, который можно рассматривать как единое целое. Опять же, это связано с тем, что акции европейских компаний в основном торгуются в евро. Иными словами, они номинированы во второй по значимости мировой резервной валюте.

Говоря про мировой фондовый рынок, мы никак не можем игнорировать ситуацию, складывающуюся в Китае, который является неоспоримым лидером азиатской экономики. Можно сказать, что он в этом плане потеснил рынок акций Японии, потерявший свое былое значение в мировом масштабе. Ну а для русскоязычного инвестора живой интерес представляют и перспективы "домашнего" российского рынка акций, который пока относится к категории развивающихся.

Экономические циклы

Прежде всего, необходимо понимать, что некоторая доля участников биржевых торгов всегда опасается сильного спада фондовых рынков. Обычно для этого у них имеются весомые объективные и субъективные предпосылки. В настоящее время наиболее актуальной из них является вероятное приближение закономерного периодичного кризиса, который нередко случается в конце десятилетних экономических циклов. На десятилетний кризис может накладываться большое количество других негативных событий, происходящих в меньшем временном масштабе.

Например, предыдущий мировой финансовый кризис разразился в 2008 году. А за десять лет до этого случился азиатский финансовый кризис. Он имел сравнительно мягкую форму в мировом масштабе. Но это событие стало одним из факторов дефолта по ГКО в России, который состоялся в 1998 году. К слову, молодой российский рынок акций сильно упал еще до дефолта, а после этого события он начал восстанавливаться.

Как видим, теоретическая модель десятилетних циклов находит свое отражение в реальности. К концу текущего десятилетия уже "напрашивается" более или менее масштабный циклический кризис. Однако спусковым механизмом для старта такого кризиса обычно становятся события, происходящие в отдельных странах. Например, мировой финансовый кризис 2008 года начался с такого достаточно локального явления, как проблемы с ликвидностью у ряда североамериканских банков. Поэтому при оценке среднесрочных перспектив ключевых фондовых рынков необходимо в первую очередь обратить внимание на складывающуюся экономическую и внутриполитическую ситуацию в США.

Между тем рынок акций в США подошел к очередному Дню благодарения, обновив максимальные исторические значения по индексам DJIA, S&P500 и NASDAQ. Однако этот факт вовсе не опровергает возможности скорого спада этих индексов. Более того, сильное падение нередко происходит именно с максимальных значений. Оно вполне может иметь характер так называемого Flash Crash (внезапный крах). Но для этого нужен соответствующий информационный повод, например, импичмент президента США. Впрочем, импичмента Трампа можно пока не опасаться: процесс находится на ранней стадии.