Ключевые фондовые рынки: основные факторы риска

Ключевые фондовые рынки всегда живут ожиданиями будущих событий. В нормальном состоянии они предвосхищают тренды реальной экономики примерно на полгода. По крайней мере, серьезным экономическим спадам в отдельных странах и регионах обычно предшествует падение соответствующих рынков акций.
Исходя из этой теоретической предпосылки, можно сделать вывод, что биржевые инвесторы и спекулянты в основной своей массе пока не ожидают серьезных экономических проблем в ряде развитых стран в ближайшие месяцы. При этом в СМИ звучат многочисленные предсказания надвигающегося экономического кризиса. Об этом нередко говорят даже достаточно компетентные представители государственных органов и крупных институциональных инвесторов. Впрочем, история знает немало примеров того, как опытные чиновники, инвесторы и спекулянты публично озвучивали ошибочные ожидания и делали крупные ставки, которые оказывались проигрышными.
Попробуем беспристрастно разобраться в ключевых факторах и рисках, которые способны повлиять на глобальный фондовый рынок в конце текущего и в начале следующего года. Говоря про глобальный рынок, мы в первую очередь имеем в виду рынок акций США. Его приоритетность связана с тем, что именно в Соединенных Штатах происходит основной оборот активов, номинированных в главной мировой резервной валюте, которой пока остается доллар США.
Соответственно, вторым по значимости фондовым рынком в мире представляется рынок акций объединенной Европы, который можно рассматривать как единое целое. Опять же, это связано с тем, что акции европейских компаний в основном торгуются в евро. Иными словами, они номинированы во второй по значимости мировой резервной валюте.
Говоря про мировой фондовый рынок, мы никак не можем игнорировать ситуацию, складывающуюся в Китае, который является неоспоримым лидером азиатской экономики. Можно сказать, что он в этом плане потеснил рынок акций Японии, потерявший свое былое значение в мировом масштабе. Ну а для русскоязычного инвестора живой интерес представляют и перспективы "домашнего" российского рынка акций, который пока относится к категории развивающихся.
Экономические циклы
Прежде всего, необходимо понимать, что некоторая доля участников биржевых торгов всегда опасается сильного спада фондовых рынков. Обычно для этого у них имеются весомые объективные и субъективные предпосылки. В настоящее время наиболее актуальной из них является вероятное приближение закономерного периодичного кризиса, который нередко случается в конце десятилетних экономических циклов. На десятилетний кризис может накладываться большое количество других негативных событий, происходящих в меньшем временном масштабе.
Например, предыдущий мировой финансовый кризис разразился в 2008 году. А за десять лет до этого случился азиатский финансовый кризис. Он имел сравнительно мягкую форму в мировом масштабе. Но это событие стало одним из факторов дефолта по ГКО в России, который состоялся в 1998 году. К слову, молодой российский рынок акций сильно упал еще до дефолта, а после этого события он начал восстанавливаться.
Как видим, теоретическая модель десятилетних циклов находит свое отражение в реальности. К концу текущего десятилетия уже "напрашивается" более или менее масштабный циклический кризис. Однако спусковым механизмом для старта такого кризиса обычно становятся события, происходящие в отдельных странах. Например, мировой финансовый кризис 2008 года начался с такого достаточно локального явления, как проблемы с ликвидностью у ряда североамериканских банков. Поэтому при оценке среднесрочных перспектив ключевых фондовых рынков необходимо в первую очередь обратить внимание на складывающуюся экономическую и внутриполитическую ситуацию в США.
Между тем рынок акций в США подошел к очередному Дню благодарения, обновив максимальные исторические значения по индексам DJIA, S&P500 и NASDAQ. Однако этот факт вовсе не опровергает возможности скорого спада этих индексов. Более того, сильное падение нередко происходит именно с максимальных значений. Оно вполне может иметь характер так называемого Flash Crash (внезапный крах). Но для этого нужен соответствующий информационный повод, например, импичмент президента США. Впрочем, импичмента Трампа можно пока не опасаться: процесс находится на ранней стадии.
Следующей объективной причиной для резкого падения рынка акций в США способно стать гипотетическое ужесточение монетарной политики ФРС. Это означало бы сокращение притока ликвидности на "домашний" рынок акций и на многие другие фондовые рынки по всему миру. Еще более болезненным сценарием стало бы кредитное сжатие, которое способно оказать угнетающее действие не только на финансовые рынки, но и на реальный сектор экономики. Ближайшее заседание комитета по открытым рынкам назначено на 11 декабря 2019 года. Однако после трех подряд решений о понижении ставки ФРС речи о начале обратной тенденции пока не идет. Теперь наиболее вероятна пауза в цикле снижения ставки. Это стало бы нейтральным сигналом для рынка акций в США и для других мировых фондовых рынков.
Косвенным аргументом в пользу подобного сценария выступает недавний пересмотр оценки роста ВВП США в третьем квартале с 1,9 до 2,1% в годовом выражении. Если ориентироваться на динамику этого официального показателя, разгоревшаяся с начала 2018 года торговая война между США и Китаем не нанесла экономике США радикального ущерба. Более того, величина ВВП США по итогам первого квартала 2018 года составила 2%, что меньше текущего значения.
Таким образом, развязанные Дональдом Трампом торговые войны привели к парадоксальному росту рынка акций США до исторических максимумов по основным индексам. Похоже, что инвесторы закладываются на реальный успех "трампономики" и заявленного курса на "Новую индустриализацию" в Соединенных Штатах. Насколько это обусловлено пропагандой или же реальным состоянием экономики, пока не вполне понятно.
Еще одним стимулом для потери привлекательности номинированных в долларах активов стало бы существенное ослабление курса североамериканской валюты. Президент США публично выступает в пользу подобного сценария и не опасается увеличивать государственный долг. Однако реальное падение курса доллара США маловероятно в среднесрочной перспективе по причине того, что он продолжает играть роль мировой резервной валюты и основного средства международных расчетов.
Стоит упомянуть и про текущую тенденцию к росту добычи нефти в США. В конце ноября был установлен очередной рекорд суточной добычи нефти в размере 12,9 млн баррелей. Это сокращает среднесрочную вероятность топливного кризиса в Соединенных Штатах со всеми вытекающими последствиями. В целом же стоит отметить, что США перестали относиться к нефти как к стратегическому ресурсу, который необходимо сберегать.
Спад без видимых причин
Завершая рассмотрение объективных стимулов для резкой смены настроений на рынке акций США, необходимо упомянуть и субъективные факторы. Известным примером ничем не обусловленного падения рынков акций является так называемый черный понедельник 1987 года. В тот день промышленный индекс Доу — Джонса просел на 22,6% без видимых причин. За ним последовали и многие другие фондовые индексы по всему миру. Весьма символично, что к тому моменту у многих участников рынка сформировалась надежда на то, что экономика США сумела избежать рецессии и ей предстоит новый бум.
Продолжая разговор про торговую войну США и КНР, стоит обратить внимание на текущее состояние фондового рынка материкового Китая. В настоящее время китайский фондовый индекс Shanghai Composite очень далек от своего исторического максимума. С середины мая текущего года он находится в состоянии консолидации в рамках относительно узкого десятипроцентного диапазона 2770–3045 п. Сложившаяся техническая картина пока не указывает ни на начало роста, ни на перспективу серьезного падения.
По-видимому, участники китайских торгов ожидают исхода столь затянувшихся торговых переговоров Китая и США. В целом же Поднебесная стоит перед необходимостью нахождения новой модели экономического роста. Официальные темпы увеличения ВВП Китая плавно снижаются еще с начала 2014 года. Но они все еще составляют 6% в годовом выражении, что представляется весьма неплохим показателем. В стране имеются определенные проблемы с высокой долговой нагрузкой бизнеса, но все же основные угрозы для рынков акций развитых стран связаны не с Китаем.
Европейский рынок: нет новых перспектив
Для оценки текущего состояния рынка акций в Евросоюзе стоит взглянуть на индекс STOXX Europe 600. Он состоит из акций 17 стран Западной Европы, включая Великобританию. В настоящее время этот индекс близок к своему историческому максимуму, наблюдавшемуся в 2015 году. Очевидно, что его среднесрочное повышение связано с недавним решением об отсрочке Brexit до конца января 2020 года. Свою позитивную роль играет и мягкая монетарная политика Европейского центрального банка. Текущая ставка ЕЦБ по кредитам установлена на нулевом уровне еще с марта 2016 года.
Но этот ресурс для поддержания экономики и регионального фондового рынка уже почти исчерпан. Поэтому Европейский центробанк был вынужден дополнительно наполнить рынки ликвидностью за счет возобновления программ выкупа активов с 1 ноября 2019 года. В целом эта ситуация похожа на то, что происходит в США. Однако у ЕЦБ уже почти не осталось методов для серьезной поддержки рынков в случае, если это понадобится.
В макроэкономическом плане для Европы пока не просматривается каких-либо новых перспектив, дающих надежду на существенный рост. Более того, этот регион находится под угрозой ужесточения торговых противоречий с США, которые лишь усилятся в случае явной или мнимой победы Соединенных Штатов в торговой войне с Китаем. С учетом этих факторов "черный лебедь" для ключевых рынков акций может прийти скорее не со стороны США, а из Европы. К слову, очередное заседание ЕЦБ состоится уже 12 декабря. Едва ли оно преподнесет сюрпризы по поводу процентной ставки. Но не стоит исключать возможных важных решений по поводу изменения объемов программы выкупа активов.
Ключевые рынки "забрались" высоко
Российский рынок акций обновил свой исторический максимум по рублевому индексу МосБиржи совсем недавно, 7 ноября 2019 года. Пока что сдержанный коррекционный спад в нем переродился в состояние консолидации. Этому способствует позитив на ключевых внешних рынках и умеренно благоприятная динамика нефтяных фьючерсов. Свою позитивную роль сыграло и существенное понижение ключевой ставки ЦБ РФ до текущего уровня в 6,5%.
Вместе с тем сохраняющийся дифференциал процентных ставок делает весьма привлекательными номинированные в рублях активы для иностранных инвесторов. Более того, дивидендная доходность по многим российским "голубым фишкам" за несколько последних лет заметно возросла.
В связи с пресловутой сырьевой зависимостью отечественной экономики динамика российского фондового рынка в значительной мере зависит от цен на сырье и от настроений на рынке акций в США, которые, опять же, связаны с ликвидностью. Персональным "черным лебедем" для локального рынка акций и для отечественной валюты способно стать ужесточение внешних санкций.
С учетом всех указанных моментов с практической точки зрения надо помнить, что рынки акций в Европе и в США "забрались" уже очень высоко. Это не значит, что дальнейший рост невозможен. Однако формальным поводом для их плавного или резкого разворота вниз способно стать даже не слишком значимое событие. Необходимо отслеживать характер решений ФРС и ЕЦБ, которые будут приняты по итогам плановых заседаний 11 и 12 декабря. Следующими по времени значимыми драйверами для рынков могут стать новости по поводу Brexit, а также перспектив заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Добавим, что не стоит раньше времени поддаваться страхам. Убежденные игроки на понижение зачастую ждут сильного падения рынков годами. За это время они нередко пропускают очень хороший рост.