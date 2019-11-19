Успехи российского фондового рынка связаны с замедлением роста ВВП?

В начале ноября 2019 года мы наблюдали неоднократный рост рублевого фондового индекса Московской биржи. В течение одного дня он даже сумел превысить психологически значимую отметку 3000 пунктов. В то же время долларовый индекс РТС сумел восстановиться до уровня шестилетней давности, когда локальный рынок акций еще не находился под давлением внешних санкций.
Последовавший коррекционный спад индексов пока что носит достаточно сдержанный характер, и участники биржевых торгов в России не торопятся активно фиксировать прибыль по долгосрочным и среднесрочным позициям в отечественных акциях. Ко второй половине ноября рост индекса Мосбиржи с начала текущего года составляет порядка 24,5%. За тот же период индекс РТС прибавил около 36,3%. Это очень неплохой результат, особенно с точки зрения иностранных инвесторов.
Впереди спад?
Несомненно, что сложившаяся ситуация обусловлена удачным сочетанием ряда объективных макроэкономических предпосылок. С практической же точки зрения максимальный интерес вызывает вопрос о том, сумеет ли российский рынок акций удержать достигнутые уровни по индексам Мосбиржи и РТС. Мы помним, что будущее никогда не является определенным. Однако оценка сложившихся тенденций и логика развития событий задают нам некоторые ориентиры для того, чтобы отследить явные и косвенные признаки, с которыми может быть связано начало серьезного спада российского рынка акций.
Прежде всего, мы не можем игнорировать глобальные экономические тенденции, которые неразрывно связаны с состоянием трех крупнейших в мире экономик: США, Китая и Евросоюза. Начавшаяся эпоха торговых войн стала дополнительным аргументом в пользу понижения процентной ставки ФРС США. Начиная с 31 июля 2019 года она была уменьшена уже трижды. В результате этого свежие дешевые заемные деньги хлынули на "домашний" рынок акций в Соединенных Штатах. Часть этого потока поступила и на российский рынок акций, который пока относится к категории развивающихся. Локальным отражением мягкой денежно-кредитной политики ФРС стало существенное поэтапное понижение ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине 2019 года с 7,75% до текущих 6,5%.
Таким образом, мы наблюдаем одновременное обновление исторических максимумов по фондовым индексам США и в российском рублевом индексе Мосбиржи. Вполне очевидно, что возможная остановка цикла понижения ставок ФРС станет тревожным сигналом для рынка акций в России. А ее гипотетическое повышение может стать весомым поводом для начала распродаж. Конечно, в настоящее время речи о повышении ставки ФРС пока не идет. Так или иначе, но инвесторам и спекулянтам стоит обратить внимание на итоги ближайшего заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которые станут известны 11 декабря 2019 года.
Нефтяные котировки
Не менее значимым фактором для отечественного рынка акций является среднесрочная динамика нефтяных котировок. Увеличение притока иностранной валюты от продажи углеводородов оказывает позитивное влияние не только на достаточно крупный сектор российских нефтяных компаний. Оно оживляет и другие отрасли экономики, включая металлургическую, банковскую и сектор розничной торговли.
С июня текущего года фьючерсы на нефть сорта Brent стабилизировались в рамках сравнительно узкого коридора $55–68 за баррель. Состоявшийся в середине сентября пробой верхней границы этого диапазона оказался непродолжительным и носил ложный характер. Информационным поводом для этого стало известие об атаке на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии, что вызвало резкий временный спад объемов добычи "черного золота" в этой стране.
Однако паника по этому поводу довольно быстро улеглась. В целом текущий уровень цен на нефть для российской экономики и для ее фондового рынка достаточно комфортный в нынешних реалиях. Однако на текущем уровне долларового индекса РТС, который наблюдался и в 2013 году, контракты на нефть сорта Brent торговались намного дороже: тогда баррель стоил около $109.
Объективным поводом для активных распродаж в российских акциях может стать уверенная просадка нефтяных фьючерсов ниже уровня $60. Ну а падение ниже важной отметки в $50 за баррель стало бы критическим сигналом. В настоящее время явные предпосылки для столь негативного сценария отсутствуют. Согласно последней оценке Международного энергетического агентства (МЭА), действующее соглашение об ограничении нефтедобычи в формате ОПЕК+ было исполнено на 111% в октябре 2019 года. Что же касается Соединенных Штатов, которые стремительно наращивают добычу, то они также не заинтересованы в слишком низких ценах. Это в значительной степени связано с необходимостью обеспечения приемлемого уровня рентабельности сланцевых нефтедобывающих проектов.
Связанное с ценами на нефть бюджетное правило в РФ в течение нескольких последних лет заметно стабилизировало курс рубля. Этот фактор также увеличивает привлекательность российских акций и облигаций по причине смягчившихся среднесрочных валютных рисков. Но не стоит забывать, что неожиданные санкционные новости способны стать стимулом для стремительного ослабления отечественной валюты со всеми вытекающими последствиями.
Замедление роста ВВП
Стоит обратить внимание на то, что текущий рост российского фондового рынка происходит в условиях наметившегося замедления темпов роста ВВП РФ. В начале ноября была обнародована оценка аналитиков ЦБ о том, что рост отечественного ВВП в 2019 году может приблизиться к нижней границе прогноза и составить всего 0,8–1,0%. Для сравнения: по итогам 2018 года этот показатель составил 2,3%.
Текущее замедление темпов роста отечественной экономики указывает на ухудшение условий деятельности для предприятий малого и среднего бизнеса. Расхожая и весьма практичная точка зрения представителей класса предпринимателей заключается в том, что, если бизнес является низкорентабельным или приносит убытки, разумнее его закрыть и положить деньги в банк под проценты. А в текущих условиях сравнительно низких процентных ставок вложения в дивидендные акции представляются хорошей альтернативой банковским депозитам с приемлемым уровнем риска.
Иными словами, внутренние инвестиции в значительной мере направляются не на создание новых предприятий и их развитие, а на "накачку" капитализации уже существующих крупных компаний, зачастую ориентированных на экспорт. Об этом же говорят и высокие темпы открытия новых брокерских счетов на Московской бирже. В целом можно констатировать, что государство способствует этой тенденции через привлекательный механизм индивидуальных инвестиционных счетов, а также в связи с явной тенденцией к росту дивидендных выплат со стороны компаний с государственным участием.
Уместная конспирология
Стоит упомянуть и конспирологическую теорию. Не секрет, что до середины текущего десятилетия выведенные из России капиталы частично возвращались в страну под видом иностранных инвестиций. И теперь, на фоне санкционных рисков, часть выведенных ранее капиталов возвращается в страну и направляется на фондовый рынок. Косвенным признаком того, что этот процесс имеет место, является тот факт, что с июня 2019 года был официально запущен уже третий этап амнистии капиталов в России.
Не будем гадать о масштабах официальной и неофициальной репатриации капиталов. Но было бы вполне справедливо говорить о том, что на отечественном фондовом рынке идет постепенное и целенаправленное "импортозамещение" иностранных инвесторов. Надо отметить и наблюдавшиеся в течение нескольких последних месяцев агрессивные покупки по любым ценам акций компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", ВТБ и некоторых других. Это значит, что на рынке присутствуют крупные игроки, формирующие пакеты акций на достаточно долгий срок.
После рассмотрения этих фундаментальных условий стоит еще раз вернуться к теме санкций против России со стороны западных стран. Этот фактор уже принял долгосрочный характер, но его по-прежнему не стоит сбрасывать со счетов. Уже примерно в течение года мы не наблюдаем болезненных ограничительных мер со стороны США в отношении крупных российских компаний. Возможно, это связано с неудачным примером введения санкций против алюминиевой компании "Русал", которые нанесли ощутимый ущерб иностранным инвесторам и экономике самих Соединенных Штатов.
Вместе с тем участники российских торгов проигнорировали известие о том, что в начале августа США ввели ограничения на участие банков США в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных "российским сувереном", а также валютное кредитование американскими банками "российского суверена". Еще одной тревожной новостью стало недавнее введение ограничительных мер против ряда нефтеналивных танкеров под российским флагом. Предлогом для этого послужило их участие в схеме поставок авиационного топлива для армии РФ в Сирии. Указанные "кейсы" стоит рассматривать как "репетицию" для будущих более масштабных решений в сходном духе.
Подобные меры способны оказать очень быстрое и сильное давление на курс отечественной валюты, что станет стимулом для агрессивных распродаж рублевых активов со стороны нерезидентов. Поэтому с практической точки зрения для инвестора на отечественном рынке акций имеет смысл внимательно отслеживать новости по поводу внешних санкционных рисков, динамику нефтяных котировок и сигналы, указывающие на характер дальнейшей монетарной политики ФРС. Все остальные факторы по большому счету носят лишь второстепенный характер.