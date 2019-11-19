Успехи российского фондового рынка связаны с замедлением роста ВВП?

В начале ноября 2019 года мы наблюдали неоднократный рост рублевого фондового индекса Московской биржи. В течение одного дня он даже сумел превысить психологически значимую отметку 3000 пунктов. В то же время долларовый индекс РТС сумел восстановиться до уровня шестилетней давности, когда локальный рынок акций еще не находился под давлением внешних санкций.

Последовавший коррекционный спад индексов пока что носит достаточно сдержанный характер, и участники биржевых торгов в России не торопятся активно фиксировать прибыль по долгосрочным и среднесрочным позициям в отечественных акциях. Ко второй половине ноября рост индекса Мосбиржи с начала текущего года составляет порядка 24,5%. За тот же период индекс РТС прибавил около 36,3%. Это очень неплохой результат, особенно с точки зрения иностранных инвесторов.

Впереди спад?

Несомненно, что сложившаяся ситуация обусловлена удачным сочетанием ряда объективных макроэкономических предпосылок. С практической же точки зрения максимальный интерес вызывает вопрос о том, сумеет ли российский рынок акций удержать достигнутые уровни по индексам Мосбиржи и РТС. Мы помним, что будущее никогда не является определенным. Однако оценка сложившихся тенденций и логика развития событий задают нам некоторые ориентиры для того, чтобы отследить явные и косвенные признаки, с которыми может быть связано начало серьезного спада российского рынка акций.

Прежде всего, мы не можем игнорировать глобальные экономические тенденции, которые неразрывно связаны с состоянием трех крупнейших в мире экономик: США, Китая и Евросоюза. Начавшаяся эпоха торговых войн стала дополнительным аргументом в пользу понижения процентной ставки ФРС США. Начиная с 31 июля 2019 года она была уменьшена уже трижды. В результате этого свежие дешевые заемные деньги хлынули на "домашний" рынок акций в Соединенных Штатах. Часть этого потока поступила и на российский рынок акций, который пока относится к категории развивающихся. Локальным отражением мягкой денежно-кредитной политики ФРС стало существенное поэтапное понижение ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине 2019 года с 7,75% до текущих 6,5%.

Таким образом, мы наблюдаем одновременное обновление исторических максимумов по фондовым индексам США и в российском рублевом индексе Мосбиржи. Вполне очевидно, что возможная остановка цикла понижения ставок ФРС станет тревожным сигналом для рынка акций в России. А ее гипотетическое повышение может стать весомым поводом для начала распродаж. Конечно, в настоящее время речи о повышении ставки ФРС пока не идет. Так или иначе, но инвесторам и спекулянтам стоит обратить внимание на итоги ближайшего заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которые станут известны 11 декабря 2019 года.

Нефтяные котировки

Не менее значимым фактором для отечественного рынка акций является среднесрочная динамика нефтяных котировок. Увеличение притока иностранной валюты от продажи углеводородов оказывает позитивное влияние не только на достаточно крупный сектор российских нефтяных компаний. Оно оживляет и другие отрасли экономики, включая металлургическую, банковскую и сектор розничной торговли.

С июня текущего года фьючерсы на нефть сорта Brent стабилизировались в рамках сравнительно узкого коридора $55–68 за баррель. Состоявшийся в середине сентября пробой верхней границы этого диапазона оказался непродолжительным и носил ложный характер. Информационным поводом для этого стало известие об атаке на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии, что вызвало резкий временный спад объемов добычи "черного золота" в этой стране.

Однако паника по этому поводу довольно быстро улеглась. В целом текущий уровень цен на нефть для российской экономики и для ее фондового рынка достаточно комфортный в нынешних реалиях. Однако на текущем уровне долларового индекса РТС, который наблюдался и в 2013 году, контракты на нефть сорта Brent торговались намного дороже: тогда баррель стоил около $109.