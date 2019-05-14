Российский фондовый рынок в 2019 году: неожиданные лидеры

К середине мая 2019 года уже можно подводить предварительные итоги первого полугодия на российском фондовом рынке. Это связано с тем, что после майских праздников нас ожидает сезон дивидендных "отсечек", переходящий в традиционный летний спад торговой активности. Скорее всего, индексы Мосбиржи и РТС к текущему моменту уже совершили свое основное полугодовое движение. К слову, расхожая биржевая поговорка Sell in May and go away ("Продай все в мае и уходи с рынка") в последние пять лет не актуальна для локального рынка акций. Это проверено статистически. С 2012 по 2017 год максимальная просадка индекса Мосбиржи по итогам каждого из трех летних месяцев в сравнении с уровнем на конец мая составила не более 3,5%. В то же время в кризисном 2008 году индекс Мосбиржи упал с мая по август на 30%. А в 2009 году с конца мая по конец июня он потерял 13,5%. Однако стоит вернуться в первую половину 2019 года. С конца декабря по середину мая рублевый индекс Мосбиржи повысился на 6,4%, а долларовый — на 13,4%. Стоит учитывать, что в конце апреля эти индексы находились заметно выше текущих значений. Более того, еще совсем недавно мы наблюдали неоднократное обновление исторического максимума индекса Мосбиржи. Пока что непреодолимым препятствием для него стала "круглая" отметка 2600 п. Но месячный график долларового индекса РТС выглядит вовсе не столь оптимистично. В настоящее время он удерживается на границе средней и нижней трети своего 16-летнего диапазона — 470–2498 п. Если оценивать доллар США как условно "безынфляционный" по отношению к рублю актив, то отечественный рынок акций не подорожал за десять последних лет. Сейчас он находится на уровне августа 2009 года. И все же не стоит забывать о том, что некоторые акции за десятилетний период уже окупили свою стоимость за счет выплаченных по ним дивидендов. Кроме того, широкие фондовые индексы все же являются по своей сути аналогом "средней температуры по больнице". Они не учитывают сильных движений отдельных бумаг. Кроме того, они имеют мало общего с динамикой депозитов активных биржевых спекулянтов, ориентированных на среднесрочные и краткосрочные торговые стратегии. Поэтому при оценке текущего состояния российского рынка акций и его дальнейших перспектив имеет смысл ориентироваться на динамику отдельных секторов рынка и их наиболее ярких представителей. Энергетические компании Как ни странно, но лидером прироста с начала текущего года стал нередко отстающий сектор электроэнергетики (MOEXEU, +9,3%). Обычно инвесторы и спекулянты вспоминают про него в моменты, когда на рынке ощущается явный дефицит свежих торговых идей. Существенным аргументом в пользу смещения интереса в сторону акций компаний, ориентированных на внутренний спрос, стало заметное укрепление курса рубля, которое наблюдалось с начала текущего года. По этой же причине еще более привлекательными стали предстоящие годовые дивидендные выплаты в отдельных бумагах. Необходимо понимать, что микроэкономика отдельных электроэнергетических компаний весьма неоднородна. На стоимость их акций помимо общеотраслевых условий сильно влияют масштабные инвестиционные программы и частые дополнительные эмиссии. Надо учитывать и то, что для генерирующих и электросетевых компаний всегда присутствуют риски получения крупных убытков в результате различного рода аварий и неполадок.

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Максимальный прирост среди ликвидных представителей электроэнергетического сектора с начала года продемонстрировали бумаги "Русгидро" (HYDR, +9,6%), ФСК ЕЭС (FEES, +11,7%), ОГК-2 (OGKB, +27,6%), "Россетей" (RSTI, +42,5%). Отдельные акции небольших электросбытовых и электросетевых компаний выросли в цене еще больше. Повторимся, что акции каждой из электроэнергетических компаний стоит рассматривать и оценивать отдельно. В целом же наблюдавшийся с начала года прирост указанного сектора может остановиться после закрытия реестров акционеров под дивиденды и в случае вполне вероятной тенденции к среднесрочному ослаблению обменного курса рубля. К слову, годовая дивидендная доходность по бумагам МРСК ЦП (Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра и Поволжья) в сравнении с текущей биржевой ценой составит около 14,3%, "Энел Россия" — 13%, МРСК Волги — 12,5%, "Мосэнерго" — 9,1%, ОГК-2 — 8,8%. Банки Вторым лидером прироста среди отраслевых секторов стал сектор банков и финансов (MOEXFN, +8,5%). Среди его представителей явный интерес для инвесторов и спекулянтов представляют лишь бумаги Сбербанка, ВТБ и Московской биржи. Около двух десятков других низколиквидных акций отечественных банков, страховых и финансовых компаний имеет смысл исключить из рассмотрения. Бумаги Сбербанк-АО (SBER) с начала года подорожали на 22%. Бумаги Сбербанк-АП (SBERP) прибавили немногим менее 20%. Акции ВТБ (VTBR) выросли на 3,9%. Ну а бумаги Мосбиржи (MOEX) до момента недавней дивидендной "отсечки" повысились в цене на 13,2%. К слову, их годовая дивидендная доходность составила 8,4%. Не секрет, что более 45% голосующих акций Сбербанка принадлежит иностранным юридическим лицам. Ну а его стратегическим инвестором и контролирующим акционером выступает Банк России. Поэтому бумаги Сбербанка очень живо реагируют на колебания курса российской валюты и на изменение внешнеполитического фона. Стимулом для роста их стоимости с начала текущего года стало существенное укрепление курса рубля. Кроме того, обещанное введение нового пакета жестких санкций против РФ со стороны США оказалось отложено на неопределенный срок. Однако реализация указанной угрозы способна отодвинуть далеко на второй план значение стабильно сильных финансовых результатов одного из крупнейших российских банков. Годовые дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям Сбербанка рекомендованы в размере 16 рублей. Дивидендная доходность по ним может составить порядка 7% и 8% соответственно. С учетом предстоящего дивидендного разрыва мы бы не стали ожидать от акций Сбербанка обновления апрельских максимумов до конца лета. Объективным поводом для этого способно стать лишь явное улучшение внешнеполитического фона, которого пока не предвидится. Акции Мосбиржи пока лишь сумели остановить свое затяжное падение, которое развивалось с конца 2017 года. С технической точки зрения в них не сформировались явные сигналы в пользу среднесрочной и долгосрочной покупки. Что же касается бумаг банка ВТБ, то они уже достаточно длительное время продолжают выглядеть откровенно слабее рынка.

Отраслевой индекс нефти и газа (MOEXOG, +2,0%) пока сохраняет небольшой прирост с начала года. Однако он уже отыграл и в целом сильную годовую отчетность российских нефтегазовых компаний, и соответствующее увеличение дивидендов по их акциям. Кроме того, в начале мая фьючерсы на нефть сорта Brent заметно отступили вниз от своего многомесячного максимума к ближайшей среднесрочной поддержке, расположенной в районе $70 за баррель. Бумаги нефтегазового сектора могут возобновить повышение в случае новой активизации спроса во фьючерсах на черное золото. В пользу такого сценария говорят сохраняющиеся риски сокращения поставок нефти из Ливии, Венесуэлы и Ирана. Текущая эскалация двухсторонней напряженности между США и Ираном заслуживает особого внимания. С другой стороны, рынок нефти заметно охладил тот факт, что в начале мая запасы сырой нефти в США увеличились до максимума с сентября 2017 года. С технической точки зрения некоторым потенциалом для среднесрочного повышения от текущих уровней обладают акции "Лукойла" (LKOH), "Газпрома" (GAZP), "Новатэка" (NVTK), "Татнефть-АП" (TATNP). Торговля Сектор потребительских товаров и торговли (MOEXCN, +6,8%) в значительной мере повысился за счет присутствия в нем акций Yandex clA (YNDX). С конца прошлого года эти бумаги подорожали на 22%. Таким образом, они сумели отыграть свою резкую октябрьскую просадку, связанную с неподтвердившимися слухами о возможном переходе эмитента под контроль Сбербанка. Кроме того, компания "Яндекс" демонстрирует сильные финансовые результаты. Вместе с тем рыночные условия для таких традиционных представителей отрасли, как "Магнит", X5 Retail Group, "Лента" и "М.Видео", остаются весьма непростыми. Указанные компании вынуждены добиваться улучшения финансовых показателей в основном за счет серьезного повышения эффективности. Угрозой для всего сектора розничной торговли остается вероятное среднесрочное ослабление курса отечественной валюты и последующий рост стоимости импортных товаров. Телекоммуникации Очень узкий по составу индекс телекоммуникаций (MOEXTL, +6,8%) демонстрирует прирост за счет недавнего всплеска покупок бумаг "Ростелекома". Кроме того, дивидендные акции МТС (MTSS) сумели отыграть довольно сильную просадку, связанную с так называемым узбекским делом. Однако в целом этот индекс торгуется на уровне десятилетней давности даже с учетом того, что он рассчитывается в российских рублях. Явные предпосылки для его среднесрочного повышения отсутствуют. Металлы, химическое производство, транспорт Индекс металлов и добычи (MOEXMM, –0,7%) балансирует на грани положительного и отрицательного изменения с начала года. В целом его среднесрочные перспективы выглядят нейтрально. Однако подсекторы производителей черных, цветных и драгоценных металлов требуют отдельного анализа. Кроме того, техническая картина в различных бумагах весьма неоднородна. Стоит упомянуть про сильно отстающий от рынка сектор химического производства (MOEXCH, –7,5%). Его текущее падение не является показательным по причине узкой базы расчета, включающей в себя всего лишь четыре бумаги. Сильная просадка этого индекса в середине апреля была связана с широким дивидендным разрывом в привилегированных акциях ПАО "Нижнекамскнефтехим" (NCNCP). Похожая ситуация складывается и в индексе транспорта (MOEXTN, –3,9%). Его подкосили слабые акции "Аэрофлота" (AFLT). С конца прошлого года они подешевели на 8,6% под влиянием сочетания целого ряда неблагоприятных отраслевых тенденций и корпоративных новостей. Как мы видим, российский рынок акций приближается к середине календарного года с неплохим приростом по индексам Мосбиржи и РТС. Пока что хорошую поддержку ему обеспечивают достаточно высокие нефтяные котировки. Уже начавшийся сезон дивидендных отсечек предполагает некритичное снижение индекса Мосбиржи от текущего уровня в пределах 2–4%. Иными словами, к середине лета он может сдвинуться в диапазон 2400–2500 п. и перейти в состояние традиционного летнего затишья. Во второй половине года мы можем увидеть новые попытки обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи с его закреплением выше отметки 2600 п. Риски Эта оценка справедлива в случае отсутствия внешних и внутренних шоковых событий, способных существенно повлиять на локальный рынок акций. Самый негативный сценарий может быть связан с сильным падением стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent от текущих уровней в район $50. Стоит признать, что это возможно, но маловероятно в текущих условиях. Для этого потребовалось бы дальнейшее существенное увеличение добычи со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Напротив, складывающаяся ситуация говорит в пользу дальнейшего роста цен на черное золото.

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