Российский фондовый рынок в 2019 году: неожиданные лидеры

К середине мая 2019 года уже можно подводить предварительные итоги первого полугодия на российском фондовом рынке. Это связано с тем, что после майских праздников нас ожидает сезон дивидендных "отсечек", переходящий в традиционный летний спад торговой активности. Скорее всего, индексы Мосбиржи и РТС к текущему моменту уже совершили свое основное полугодовое движение.

К слову, расхожая биржевая поговорка Sell in May and go away ("Продай все в мае и уходи с рынка") в последние пять лет не актуальна для локального рынка акций. Это проверено статистически. С 2012 по 2017 год максимальная просадка индекса Мосбиржи по итогам каждого из трех летних месяцев в сравнении с уровнем на конец мая составила не более 3,5%. В то же время в кризисном 2008 году индекс Мосбиржи упал с мая по август на 30%. А в 2009 году с конца мая по конец июня он потерял 13,5%.

Однако стоит вернуться в первую половину 2019 года. С конца декабря по середину мая рублевый индекс Мосбиржи повысился на 6,4%, а долларовый — на 13,4%. Стоит учитывать, что в конце апреля эти индексы находились заметно выше текущих значений. Более того, еще совсем недавно мы наблюдали неоднократное обновление исторического максимума индекса Мосбиржи. Пока что непреодолимым препятствием для него стала "круглая" отметка 2600 п.

Но месячный график долларового индекса РТС выглядит вовсе не столь оптимистично. В настоящее время он удерживается на границе средней и нижней трети своего 16-летнего диапазона — 470–2498 п. Если оценивать доллар США как условно "безынфляционный" по отношению к рублю актив, то отечественный рынок акций не подорожал за десять последних лет. Сейчас он находится на уровне августа 2009 года.

И все же не стоит забывать о том, что некоторые акции за десятилетний период уже окупили свою стоимость за счет выплаченных по ним дивидендов. Кроме того, широкие фондовые индексы все же являются по своей сути аналогом "средней температуры по больнице". Они не учитывают сильных движений отдельных бумаг. Кроме того, они имеют мало общего с динамикой депозитов активных биржевых спекулянтов, ориентированных на среднесрочные и краткосрочные торговые стратегии. Поэтому при оценке текущего состояния российского рынка акций и его дальнейших перспектив имеет смысл ориентироваться на динамику отдельных секторов рынка и их наиболее ярких представителей.

Энергетические компании

Как ни странно, но лидером прироста с начала текущего года стал нередко отстающий сектор электроэнергетики (MOEXEU, +9,3%). Обычно инвесторы и спекулянты вспоминают про него в моменты, когда на рынке ощущается явный дефицит свежих торговых идей. Существенным аргументом в пользу смещения интереса в сторону акций компаний, ориентированных на внутренний спрос, стало заметное укрепление курса рубля, которое наблюдалось с начала текущего года. По этой же причине еще более привлекательными стали предстоящие годовые дивидендные выплаты в отдельных бумагах.

Необходимо понимать, что микроэкономика отдельных электроэнергетических компаний весьма неоднородна. На стоимость их акций помимо общеотраслевых условий сильно влияют масштабные инвестиционные программы и частые дополнительные эмиссии. Надо учитывать и то, что для генерирующих и электросетевых компаний всегда присутствуют риски получения крупных убытков в результате различного рода аварий и неполадок.