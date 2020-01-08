"Аэрофлот" разработал новые маршруты после рекомендаций не летать над Ираном

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" разработала новые альтернативные маршруты для своих рейсов после выхода рекомендаций Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. "Аэрофлот" вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе лоукостера "Победа" (дочерняя авиакомпания "Аэрофлота") также сообщили, что "просчитали альтернативные маршруты".

Телеграмма Росавиации была разослана российским авиакомпаниям на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, а также после авиакатастрофы "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. Поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.