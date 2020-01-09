АТОР считает, что облет Ирана пока не скажется на ценах на туры в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Изменение российскими авиакомпаниями маршрутов из-за рекомендации Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком пока никак не повлияет на стоимость туров в страны Ближнего Востока для россиян. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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"Сейчас это никак не влияет [на цену], все зависит от срока действия этих рекомендаций. Никаких изменений в стоимости пока не происходит. Единственное, происходит изменение маршрутов следования", - сказал Горин.

Длительность маршрута может увеличиваться в зависимости от города вылета и пункта назначения на 20 минут или на два часа, сообщил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 8 января поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока. Поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. В связи с этим Ростуризм попросил туроператоров оперативно сообщать российским туристам об изменениях рейсов в страны Ближнего Востока.