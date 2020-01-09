{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

АТОР считает, что облет Ирана пока не скажется на ценах на туры в страны Ближнего Востока

Никаких изменений в стоимости на данный момент не происходит, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Изменение российскими авиакомпаниями маршрутов из-за рекомендации Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком пока никак не повлияет на стоимость туров в страны Ближнего Востока для россиян. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

На эту тему
"Конфликт все еще может развиваться". Мировые СМИ о ситуации вокруг Ирана

"Сейчас это никак не влияет [на цену], все зависит от срока действия этих рекомендаций. Никаких изменений в стоимости пока не происходит. Единственное, происходит изменение маршрутов следования", - сказал Горин.

Длительность маршрута может увеличиваться в зависимости от города вылета и пункта назначения на 20 минут или на два часа, сообщил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 8 января поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока. Поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. В связи с этим Ростуризм попросил туроператоров оперативно сообщать российским туристам об изменениях рейсов в страны Ближнего Востока.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичИранОАЭ
Реклама на ТАСС
NV Energy построит солнечную электростанцию для дата-центра Google в Лас-Вегасе
Ее планируют запустить в 2023 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС