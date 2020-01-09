Генеральным директором "РЖД Логистики" назначен Дмитрий Мурев

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Генеральным директором АО "РЖД Логистика" назначен Дмитрий Мурев, сообщает газета "Гудок" со ссылкой на департамент управления персоналом ОАО "РЖД".

Мурев ранее занимал должность главного инженера Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО).

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.