{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава "РЖД Логистики" Вячеслав Валентик покинет компанию 23 декабря

Руководитель компании заявил о своем намерении вернуться в частный бизнес

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор "РЖД Логистики" (дочерней компании "Российских железных дорог") Вячеслав Валентик покидает свой пост 23 декабря, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"Вячеслав Валентик покинет пост генерального директора "РЖД Логистики" 23 декабря", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, он начал обсуждать этот вопрос с руководством РЖД еще летом, но его попросили остаться до конца года. Валентик при этом намерен вернуться в частный бизнес и не планирует оставаться в холдинге.

Глава "РЖД Логистики" подтвердил ТАСС, что уходит из компании.

"Прошло ровно четыре года с момента моего прихода в "РЖД Логистику", за это время я сделал все необходимое для развития компании. Основные стратегические задачи выполнены, и я намерен вернуться в частный бизнес", - сказал он.

Валентик с 2004 года занимал руководящие посты в компаниях группы Globaltrans, в том числе был заместителем генерального директора "Новой перевозочной компании" и первым заместителем генерального директора "Севтехнотранса". В 2016 году он занял должность первого заместителя генерального директора "РЖД Логистики", а затем стал главой компании.

О компании

"РЖД Логистика" создана в 2010 году. Компания обеспечивает сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепочек поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дума может продлить переходный период в законопроекте о ликвидации унитарных предприятий
Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков сообщил, что в связи с этим Госдума отложила рассмотрение законопроекта во втором чтении до 10 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС