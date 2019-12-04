Глава "РЖД Логистики" Вячеслав Валентик покинет компанию 23 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор "РЖД Логистики" (дочерней компании "Российских железных дорог") Вячеслав Валентик покидает свой пост 23 декабря, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"Вячеслав Валентик покинет пост генерального директора "РЖД Логистики" 23 декабря", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, он начал обсуждать этот вопрос с руководством РЖД еще летом, но его попросили остаться до конца года. Валентик при этом намерен вернуться в частный бизнес и не планирует оставаться в холдинге.

Глава "РЖД Логистики" подтвердил ТАСС, что уходит из компании.

"Прошло ровно четыре года с момента моего прихода в "РЖД Логистику", за это время я сделал все необходимое для развития компании. Основные стратегические задачи выполнены, и я намерен вернуться в частный бизнес", - сказал он.

Валентик с 2004 года занимал руководящие посты в компаниях группы Globaltrans, в том числе был заместителем генерального директора "Новой перевозочной компании" и первым заместителем генерального директора "Севтехнотранса". В 2016 году он занял должность первого заместителя генерального директора "РЖД Логистики", а затем стал главой компании.

О компании

"РЖД Логистика" создана в 2010 году. Компания обеспечивает сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепочек поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.