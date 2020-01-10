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Uber перестанет работать в Колумбии с февраля

Компания при этом считает ранее вынесенное колумбийским управлением решение о запрете ее деятельности "безосновательным, поскольку оно противоречит колумбийской правовой системе"

БОГОТА, 10 января. /ТАСС/. Компания Uber, которая предоставляет пользователям услуги такси, перестанет работать в Колумбии с 1 февраля 2020 года. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте Uber.

"В соответствии с неожиданным решением, принятым Управлением промышленности и торговли [Колумбии] 20 декабря [2019 года], Uber прекратит работу в Колумбии с 1 февраля 2020 года", - отмечает компания.

Uber заявил, что считает решение колумбийского управления о запрете его деятельности "безосновательным, поскольку оно противоречит колумбийской правовой системе". "По этой причине компания сразу же обжаловала это решение и будет использовать все правовые средства для защиты прав 2 млн пользователей <...>, а также 88 тыс. зарегистрированных водителей", - подчеркивается в заявлении.

20 декабря прошлого года Управление промышленности и торговли Колумбии запретило компании Uber предоставлять транспортные услуги из-за недобросовестной конкуренции. Ранее местная служба такси Cotech подала иск против Uber о недобросовестной конкуренции.

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Колумбия
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