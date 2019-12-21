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В Колумбии запретили Uber

Иск о недобросовестной конкуренции против компании подала местная служба такси Cotech

ТАСС, 21 декабря. Колумбийское управление промышленности и торговли (SIC) запретило компании Uber предоставлять транспортные услуги из-за недобросовестной конкуренции. Об этом сообщается на сайте управления.

Местная служба такси Cotech подала иск против Uber о недобросовестной конкуренции из-за утечки клиентов. "SIC постановило, что компания Uber, лицензиат приложения Uber, предоставляет индивидуальные услуги общественного транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает регулирующие рынок правила, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентов Cotech", - говорится в заявлении управления промышленности и торговли Колумбии.

SIC распорядилось, чтобы компания Uber немедленно прекратила оказывать услуги с помощью мобильного приложения на колумбийской территории.

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