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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

NYT: экс-глава Boeing не получит компенсацию за разрыв контракта и премию за 2019 год

При этом, по данным издания, Деннису Меленбергу предоставили начисления и акции общей стоимостью $62,2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Бывшему генеральному директору и члену совета директоров американской компании Boeing Деннису Меленбергу предоставили начисления и акции общей стоимостью $62,2 млн, но не будут выплачивать компенсацию за досрочное прекращение трудового контракта. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.

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По ее данным, Меленберг вернул работодателю ценные бумаги стоимостью около $14,6 млн. По контракту ему в случае увольнения положены пакеты акций и пенсионные начисления на сумму $62,2 млн. "Мы благодарим Денниса за почти 35 лет службы в Boeing, - приводит газета выдержку из сообщения компании. - После своего ухода Деннис получил компенсационные выплаты, предусмотренные его контрактом, и не получил никакой компенсации за досрочный разрыв [трудового договора] и премии за 2019 год".

Boeing 23 декабря прошлого года объявила о немедленной отставке Меленберга, Председатель правления компании Дэвид Кэлхун назначен новым гендиректором и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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