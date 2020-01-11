NYT: экс-глава Boeing не получит компенсацию за разрыв контракта и премию за 2019 год

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Бывшему генеральному директору и члену совета директоров американской компании Boeing Деннису Меленбергу предоставили начисления и акции общей стоимостью $62,2 млн, но не будут выплачивать компенсацию за досрочное прекращение трудового контракта. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times .

По ее данным, Меленберг вернул работодателю ценные бумаги стоимостью около $14,6 млн. По контракту ему в случае увольнения положены пакеты акций и пенсионные начисления на сумму $62,2 млн. "Мы благодарим Денниса за почти 35 лет службы в Boeing, - приводит газета выдержку из сообщения компании. - После своего ухода Деннис получил компенсационные выплаты, предусмотренные его контрактом, и не получил никакой компенсации за досрочный разрыв [трудового договора] и премии за 2019 год".

Boeing 23 декабря прошлого года объявила о немедленной отставке Меленберга, Председатель правления компании Дэвид Кэлхун назначен новым гендиректором и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.