Минкомсвязь оценила инициативу о строительстве на севере России международных дата-центров

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ считает, что инициатива депутата Госдумы, члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина о строительстве крупных международных центров обработки данных (ЦОД) в северных регионах России, заслуживает внимания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

Ранее депутат заявил о том, что при размещении объектов в северных регионах возможна серьезная экономия на охлаждающем оборудовании. 14 января он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову обращение с просьбой об экспертной оценке этой идеи.

"Мы считаем, что инициатива заслуживает внимания. На данный момент такие идеи уже обсуждаются", - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи, уточнив, что письмо пока не получено.

Депутат также в своем письме попросил главу Минкомсвязи РФ оценить, насколько размещение таких дата-центров выполнимо с технической точки зрения, а также ответить на вопрос, где они могут быть размещены.