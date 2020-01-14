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"Яндекс" закрыл сделку по аренде 18 тыс. кв. м офисов в "Москва-Сити"

Стоимость аренды и время переезда в офисы в компании не раскрывают

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Компания "Яндекс" закрыла сделку по аренде около 18 тыс. кв. м в башне "Око" на территории международного делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщила пресс-служба компании. При этом "Яндекс" не раскрывает сумму аренды и время переезда в офисы.

"Мы закрыли сделку по аренде площадей в башне "Око", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что речь идет об аренде около 18 тыс. кв. м офисных помещений.

Ранее о том, что "Яндекс" планирует арендовать у Capital Group около 20 тыс. кв. м в башне "Око" на территории международного делового центра "Москва-Сити", писали "Ведомости". По данным газеты, сделка между "Яндексом" и Capital Group могла стать крупнейшей на рынке офисов в 2019 году. Эксперты издания оценили ставку аренды в башне "Око" в 30-33 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

Сейчас в Москве "Яндекс" занимает около 55 тыс. кв. м в бизнес-центре "Красная Роза" на улице Тимура Фрунзе и 30 тыс. кв. м в комплексе "Аврора" рядом с Павелецким вокзалом. В 2019 году "Яндекс.Маркет" арендовал 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре и 15,8 тыс. кв. м в торгово-деловом центре Lotte на Новом Арбате для размещения своей штаб-квартиры.

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