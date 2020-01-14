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Торговая война

Мнучин допустил отмену пошлин на товары из Китая после принятия второй фазы сделки

Этот вопрос может рассмотреть президент США Дональд Трамп, если быстро получит соглашение, отметил американский министр финансов

ТАСС, 15 января. Президент США Дональд Трамп может рассмотреть в случае достижения соглашения о второй фазе торговой сделки с Китаем отмену пошлин на китайские товары. С таким заявлением во вторник перед журналистами выступил американский министр финансов Стивен Мнучин.

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Глава ведомства также добавил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР. "Если президент [США Дональд Трамп] быстро получит [соглашение] о второй фазе, он рассмотрит освобождение от пошлин в рамках второй фазы (торгового соглашения с Китаем - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство Reuters.

В среду в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ будет подписано соглашение о первой фазе торговой сделки. Как ожидается, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию будут введены через 30 дней после подписания документа.

Как информировал Reuters со ссылкой на совместное заявление Мнучина и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американская и китайская стороны не договаривались о дальнейшем сокращении пошлин. Детали предстоящего соглашения будут представлены на церемонии, кроме секретного приложения о номенклатуре американских товаров и услуг, которые приобретет Китай.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до новых президентских выборов.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдМнучин, СтивенТорговая война
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