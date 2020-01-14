Мнучин допустил отмену пошлин на товары из Китая после принятия второй фазы сделки

ТАСС, 15 января. Президент США Дональд Трамп может рассмотреть в случае достижения соглашения о второй фазе торговой сделки с Китаем отмену пошлин на китайские товары. С таким заявлением во вторник перед журналистами выступил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Что о ней известно сейчас?

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

Глава ведомства также добавил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР. "Если президент [США Дональд Трамп] быстро получит [соглашение] о второй фазе, он рассмотрит освобождение от пошлин в рамках второй фазы (торгового соглашения с Китаем - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство Reuters.

В среду в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ будет подписано соглашение о первой фазе торговой сделки. Как ожидается, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию будут введены через 30 дней после подписания документа.

Как информировал Reuters со ссылкой на совместное заявление Мнучина и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американская и китайская стороны не договаривались о дальнейшем сокращении пошлин. Детали предстоящего соглашения будут представлены на церемонии, кроме секретного приложения о номенклатуре американских товаров и услуг, которые приобретет Китай.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до новых президентских выборов.