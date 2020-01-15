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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Путин потребовал ускорить принятие законов по защите инвестиций

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от правительства и депутатов ускорить принятие пакета законопроектов о защите капиталовложений и поощрении инвестиций (СЗПК).

"Мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса, таким образом обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций. Я обращаюсь к депутатам, правительству: нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложения", - сказал Путин.

Он отметил, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов зафиксированы на три года. "Эти гарантии инвесторам должны стать нормой закона. Конечно, поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса", - добавил президент.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря 2019 года. Он предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от 6 до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд руб. минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн руб. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд руб. (при общем бюджете не менее 7 млрд руб.). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд руб. (общий бюджет - от 25 млрд руб.).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд руб. (с общим бюджетом проекта от 50 млрд руб.) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 г. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

14 января текущего года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект требует доработки, перед вторым чтением документа к нему необходимо вернуться с правительством и экспертами в рамках парламентских слушаний.

Компенсации для регионов

Президент предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.

"Сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет - трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют такую возможность. Понятно почему: потому что региональные бюджеты теряют поступления. В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета", - сказал он.

Путин добавил, что средства из ФНБ будут в приоритетном порядке вкладываться в инфраструктурные проекты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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