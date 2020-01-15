Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

Ожидаемая продолжительность жизни в России впервые превысила 73 года, что на восемь лет больше по сравнению с 2000 годом, заявил Путин.

По его словам, это "результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни, и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения".

Глава государства сообщил, что региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения будут запущены с 1 июля. На их реализацию выделили 550 млрд рублей.

Президент анонсировал переход в этом году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.

Президент потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

Путин потребовал от правительства в кратчайшие сроки отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют официального разрешения.

По его словам, ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем.