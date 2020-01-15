Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Послание впервые оглашается в начале года, как подчеркнул президент, это сделано, чтобы "быстрее приступить к решению важных национальных задач".
Основные заявления главы государства — в материале ТАСС.
О демографии
Президент заявил, что Россия вступила в напряженный демографический период.
По его словам, коэффициент рождаемости должен в 2024 году достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.
В качестве мер поддержки семей глава государства предлагает обеспечить детей яслями, сделать горячее питание в начальной школе бесплатным, а также предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Также Путин назвал важнейшей задачей правительства и Центробанка повышение уровня доходов граждан.
О программе материнского капитала и поддержке семей
Программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, заявил Путин.
Размер выплаты для семей с двумя детьми увеличат до 616 617 рублей. Президент подчеркнул, что в дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.
Путин призвал банки активнее включаться в реализацию программы льготной ипотеки молодым семьям.
Глава государства поставил правительству задачу сохранить бюджетную устойчивость, несмотря на новые дорогостоящие меры поддержки населения.
Об образовании
Президент потребовал от правительства определить необходимое количество дополнительных мест в школах для комфортного образования и на этом основании внести изменения в нацпроект "Образование".
По его словам, "здесь нужно искать гибкие решения, не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей", а также привлекать современные технологии.
Путин предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей.
Количество бюджетных мест в вузах необходимо увеличивать ежегодно, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения, заявил президент.
О здравоохранении
Ожидаемая продолжительность жизни в России впервые превысила 73 года, что на восемь лет больше по сравнению с 2000 годом, заявил Путин.
По его словам, это "результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни, и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения".
Глава государства сообщил, что региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения будут запущены с 1 июля. На их реализацию выделили 550 млрд рублей.
Президент анонсировал переход в этом году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.
Президент потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.
Путин потребовал от правительства в кратчайшие сроки отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют официального разрешения.
По его словам, ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем.
Об изменениях в Конституцию
Путин предлагает провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок. При этом он не видит необходимости в принятии новой Конституции России.
Президент предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан назначить предложенных кандидатов.
Путин также выступил с инициативой о закреплении приоритета Конституции страны в российском правовом пространстве.
Глава государства считает, что решение проблемы разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления требует закрепления в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти.
Президент также заявил, что в Конституции должны быть закреплены положения об индексации пенсий и о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.
Ограничения для чиновников
Президент предложил внести поправки в Конституцию, закрепляющие запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для высших должностных лиц.
Путин также заявил, что кандидат в президенты России должен проживать в стране не менее 25 лет вместо нынешних десяти.