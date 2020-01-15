Путин предлагает ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах

"В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. Важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем - то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно - в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы", - сказал Путин.

По его словам, это именно те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. "Естественно, необходимо увеличивать не просто цифры приема, а серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей региональных вузов. Чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине", - добавил глава государства.

"Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим, и высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы", - отметил президент.