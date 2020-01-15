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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Путин предлагает ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах

По словам президента РФ, в приоритетном порядке эти места необходимо отдавать в региональные вузы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в вузах необходимо увеличивать ежегодно, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. Важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем - то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно - в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы", - сказал Путин.

По его словам, это именно те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. "Естественно, необходимо увеличивать не просто цифры приема, а серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей региональных вузов. Чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине", - добавил глава государства.

"Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим, и высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы", - отметил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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