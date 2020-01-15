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Власти Латвии не получали запрос о поставках нефти для Белоруссии

Ранее сообщалось, что Белоруссия направила предложения о покупке нефти на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии

РИГА, 15 января. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Латвия пока не получила от Белоруссии запрос на поставки нефти. Об этом в среду сообщил в интервью корреспонденту ТАСС министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс.

"Пока что нет [не получили], - сказал он. - Но у нас хороший контакт с белорусскими коллегами насчет совместной работы по увеличению товарооборота, в том числе по нефти и нефтепродуктам в обоих направлениях".

Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.

Минск и Москва ведут непростые переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ 30-31 декабря обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров белорусский президент Александр Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были.

В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

Кроме того, Лукашенко поручил руководству "Белнефтехима" заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок альтернативного сырья из портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба".

Теги
БелоруссияЛатвия
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