Орешкин: персональной ответственности за досрочный выпуск данных по инфляции не будет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Персональной ответственности за досрочный выпуск в декабре информации об инфляции в России не будет, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы разобрались: там была неточность в рассылке некоторая со стороны Росстата. В соответствующие регламенты ввели изменения", - сказал он, уточнив, что персональной ответственности не будет, так как "там не такая серьезная провинность, как была в прошлый раз".

Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%, следовало из данных, опубликованных на официальном сайте Банка России (ЦБ) 31 декабря. В своих данных ЦБ ссылался на информацию Росстата, однако на сайте статистического ведомства соответствующая информация на тот момент отсутствовала.

Преждевременная публикация

Как сообщалось ранее, за инцидентом с досрочной публикацией данных по инфляции в июне последовало увольнение главы ФГУП ГМЦ Росстата Евгения Сычева. По информации пресс-службы Минэкономразвития, которому подведомственен Росстат, министр утвердил решение о прекращении его полномочий. Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикации информации.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Росстат провел служебное расследование. Проведенное внутри Росстата расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации регулярно происходили и ранее (примерно 1-2 раза в год).

В сообщении отмечалось, что во избежание повторения подобных ситуаций было принято решение о разработке регламента подготовки и размещения информации на сайте Росстата, охватывающего все подразделения и подведомственные учреждения, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах.