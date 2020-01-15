Эксперты призвали наказывать производителей за уклонение от платежей экосбора

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Платежи экологического сбора за утилизацию товаров и упаковки, которые взимаются в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), должны стать обязательными, с ответственностью за уклонение от них. Об этом сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

Как заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, стране нужен переход на экономику замкнутого цикла, в связи с чем с 2021 года необходимо начать применять механизм РОП, чтобы производители и импортеры платили за утилизацию товаров и упаковки.

"Проблема экологического сбора в том, что предприятиям и продавцам выставляют счета, но нет принуждения их платить, можно уклониться. Сегодня нужно законодательно закрепить неотвратимость наказания за уклонение от платежей. Тогда в создаваемую отрасль по переработке вторсырья пойдут инвестиции", - сказал глава организации "Зеленый патруль", член общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин.

Как отметил главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин, производителям и импортерам товаров не понравится усиление их ответственности за утилизацию отходов, и они могут оказывать давление на правительство и министерства, заявляя о повышении цен на свои товары или об уходе с рынка.

"Развитие и усиление РОП должно также идти в направлении промышленных отходов, которые составляют 95% всех отходов. Нужно внедрение новых технологий, в том числе по переработке отвалов, которые позволят вторично получать из них полезные ископаемые", - заключил Панарин.

Расширенная ответственность производителя существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно, это упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, и систему надо реформировать.