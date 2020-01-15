Операторы готовы обсуждать идею бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мобильные операторы "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон", МТС и Tele2 готовы обсуждать идею об обеспечении россиян бесплатным доступом к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службах компаний.

Ранее в своем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам президента, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.

"Доступ к ресурсам интернета для максимального количества жителей России - это залог прогрессивного развития страны и поддержания ее конкурентоспособности в будущем. "Вымпелком" готов подключиться к работе по выработке критериев и механизмов реализации обеспечения доступа к социально значимым ресурсам", - сказали в пресс-службе компании.

Со своей стороны в "Мегафоне" также отметили, что готовы присоединиться к работе над проектом и формированию списка социально значимых интернет-ресурсов. "Технически эта задача реализуема", - подтвердили в компании.

"Инициатива понятна с точки зрения социальной направленности. Готовы к совместному обсуждению деталей с правительством", - указали в МТС.

В Tele2 заявили, что считают инициативу положительной, более того, "она продолжает те продуктовые решения, которые компания прежде предлагала клиентам". Так, к примеру, оператор еще в 2017 году обнулил тарификацию трафика в социальных сетях и мессенджерах на пакетных тарифах, в 2018 году абоненты получили возможность пользоваться этими сервисами даже при нулевом или отрицательном балансе.

Улучшение качества жизни

Проект "Доступный интернет" положительно скажется не только на цифровой экономике, но и качестве жизни россиян. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Добродеев, чьи слова привели в пресс-службе компании, отметил роль технологий в жизни россиян. "Пользователи в сети знакомятся и общаются, играют и развлекаются, покупают и продают, учатся и развиваются, заказывают еду, такси и одежду", - напомнил он.

"Упрощающие доступ к Сети инициативы положительно скажутся не только на цифровой экономике и IТ-отрасли, но и на качестве повседневной жизни десятков миллионов россиян", - добавил гендиректор Mail.ru Group.

Новость обновлена (17:48 мск) - добавлены комментарии МТС и Tele2