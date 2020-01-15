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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Мишустин не отменил выступление на Гайдаровском форуме в качестве главы ФНС

Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Михаил Мишустин, которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьер-министра, примет участие в Гайдаровском форуме 16 января в качестве руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщили ТАСС в Центре общественных связей РАНХиГС, на площадке которой проходит форум.

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"У нас в программе изменений никаких нет", - сказали в РАНХиГС.

15 января в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства. Госдума рассмотрит вопрос о его назначении 16 января.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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