Мишустин не отменил выступление на Гайдаровском форуме в качестве главы ФНС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Михаил Мишустин, которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьер-министра, примет участие в Гайдаровском форуме 16 января в качестве руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщили ТАСС в Центре общественных связей РАНХиГС, на площадке которой проходит форум.

"У нас в программе изменений никаких нет", - сказали в РАНХиГС.

15 января в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства. Госдума рассмотрит вопрос о его назначении 16 января.