Кудрин считает, что на исполнение инициатив президента потребуется 500 млрд рублей в год

Инициативы будут исполнены, а средства для этого будут найдены, заверили журналистов чиновники после окончания мероприятия. "Раз президент все это озвучил в своем послании, значит это все готовилось, это все детально просчитано", - сказал ТАСС помощник президента Андрей Белоусов. И.о. первого вице-премьера, министра финансов Антон Силуанов также заверил, что финансирование будет найдено.

По словам Белоусова, соответствующие изменения в бюджет необходимо внести уже в весеннюю сессию, чтобы обеспечить выделение средств во второй половине текущего года. Исполнять поручения президента придется уже новому правительству: в среду оно в полном составе ушло в отставку.

Глава государства призвал запустить новый инвестиционный цикл в РФ для достижения темпов роста экономики выше мирового уровня. Президент отметил необходимость в структурном изменении экономики и ее эффективности. "В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, в развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг", - сказал Путин.

По его словам, с 2020 года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их долю в ВВП страны нужно увеличивать с нынешних 21% до 25% в 2024 году. Президент предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета: данная мера позволит мотивировать региональные власти на то, чтобы чаще предоставлять малому и среднему бизнесу данную льготу.

Глава государства потребовал ускорить принятие пакета законопроектов о защите капиталовложений и поощрении инвестиций. Президент подчеркнул также, что средства из Фонда национального благосостояния после достижения ликвидной его части порога 7% ВВП должны вкладываться в экономически окупаемые проекты для снятия инфраструктурных ограничений: такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах. Не обошел вниманием президент сферу интернета, предложив подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам. По словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан, а Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

Основные расходы

Самой существенной статьей дополнительных расходов бюджета в текущем году станет поддержка семей с детьми, заявил Силуанов. По оценкам Минфина, на эти цели потребуется 160-170 млрд рублей ежегодно. Существенной статьей расходов станет и выплата пособий на детей от трех до семи лет. В текущем году на эти цели потребуется 134 млрд рублей, сообщил ТАСС помощник президента Белоусов. По его словам, в ближайшие полгода власти планируют открыть электронный сервис для оформления пособий на детей от трех до семи лет.

По оценке Минэкономразвития, на пособия для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний в текущем году потребуется около 0,3 трлн рублей, а с 2022 года - более 0,6 трлн рублей в год.

Инициативы президента позволят снизить число бедных в России на 10% уже к концу 2020 года, считает и.о. министра экономического развития Максим Орешкин. "По нашей оценке, эта мера совместно с другими позволит понизить бедность более чем на 10% уже к концу этого года", - сказал Орешкин журналистам.

А Силуанов заверил, что увеличение расходов бюджета на социальную сферу не приведет к росту инфляции. "На инфляции это не скажется <...> Сегодня у нас самая низкая инфляция: мы ожидали около 4%, у нас 3%. В начале текущего года у нас инфляция будет ниже этих параметров, поэтому я не вижу никаких проблем с обеспечением целевых показателей инфляции, а это 4%", - сказал он.

По оценке Минэкономразвития, реальные доходы населения РФ вырастут с учетом предложенных президентом мер дополнительно на 1 п. п. во втором полугодии 2020 года и на 0,5 п. п. в целом за год, то есть до 2%, следует из обзора министерства. Реализация инициатив президента позволит прибавить к росту ВВП 0,3 п. п. в 2020 году.

Силуанов подчеркнул, что правительство приняло решение оказывать адресную поддержку гражданам с низкими доходами, так как такая мера более справедлива, чем отмена НДФЛ. "Мы пошли по другому пути: мы решили пойти на адресный, точечный подход именно тем семьям, которые сегодня имеют невысокие доходы. Поскольку дискуссия по НДФЛ, которая была, подразумевала, что все получат соответствующие льготы, вопрос адресности отсутствовал, то наиболее справедливым было признано все-таки идти по точечному решению проблем тех граждан, которые нуждаются в государственной поддержке", - сказал Силуанов.