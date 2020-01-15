Американские биржевые индексы выросли на фоне подписания первой фазы сделки США и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на фоне подписания в среду соглашения по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров между США и Китаем. Соответствующие данные размещены на сайте нью-йоркской фондовой биржи.

По состоянию на 14:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск) Dow Jones прибавил 119,82 пункта и поднялся до отметки 29059,49 (на 0,41%). На прошлой неделе промышленный индекс впервые преодолел отметку в 29 тыс. пунктов, однако позднее несколько потерял позиции.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос в среду на 6,69 пункта (0.20 %) до 3289,05 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ набрал 19,15 пункта (0,21%) и находится на отметке 9270,48.

Детали первой фазы торговой сделки до сих пор не были объявлены. При этом президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон отменит пошлины на товары из Китая только после выработки второй части торгового соглашения. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявлял, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения.