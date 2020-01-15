В Татарстане сформировали пакет перспективных инвестпроектов на 5 трлн рублей

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Власти Татарстана сформировали портфель перспективных инвестиционных проектов на сумму до 5 трлн рублей и ожидают, что принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений поможет их реализации. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова после его выступления на Гайдаровском форуме.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от правительства и депутатов ускорить принятие пакета законопроектов о защите капиталовложений и поощрении инвестиций. Он отметил, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов зафиксированы на три года.

"Мы давно ждем этот закон, очень надеюсь, что он будет принят. Татарстан готов активно подключиться к данной работе. Сегодня в республике сформирован портфель перспективных инвестпроектов на общую сумму до 5 трлн рублей. Они пока не реализованы, но с учетом возможностей данного законопроекта мы можем их задействовать", - сказал Минниханов, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, последние четыре года объем инвестиций в основной капитал Татарстана составляет не менее 600 млрд рублей. В республике действуют пять территорий опережающего развития, две особые экономические зоны - "Алабуга" и "Иннополис", а также работают муниципальные промышленные площадки. Президент Татарстана отметил, что сегодня становится сложнее привлекать инвесторов из стран Европы и США, призвав коллег из федеральных органов власти содействовать в этом направлении.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря 2019 года. Он предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий на срок от 6 до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта (общим бюджетом не менее 1 млрд рублей) минимальный объем собственных инвестиций должен составлять 250 млн рублей. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд рублей. Для проектов в иных сферах экономики необходимо минимум 5 млрд рублей.

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений. Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил 14 января, что законопроект требует доработки, перед вторым чтением документа к нему необходимо вернуться в рамках парламентских слушаний.