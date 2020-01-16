РСПП рассчитывает обсудить с Мишустиным доработку законопроекта о защите инвестиций

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Крупные российские компании, представленные в РСПП, рассчитывают провести с новым главой российского правительства Михаилом Мишустиным серию согласительных совещаний по доработке законопроекта о защите и поощрении инвестиций. Об этом заявил ТАСС глава РСПП Александр Шохин.

"Будучи кандидатом на пост премьера, Михаил Мишустин обозначил среди главных приоритетов снятие барьеров для бизнеса, для инвестиционной деятельности. Мы, безусловно, ждем того, что с председателем правительства в ближайшее время проведем ряд согласительных совещаний по законопроекту о соглашениях по защите и поощрению инвестиций, которые действительно не только снимут ряд барьеров, но и дадут мощный стимул к инвестиционной деятельности", - сказал Шохин.

Он отметил, что бизнес всегда отмечал реформаторские усилия ФНС по цифровизации и снятию барьеров в ходе налогового администрирования. "Мы считаем, что многие технологии, разработанные ФНС, могут быть использованы и в других надзорных и контрольных органах. В частности, механизм дистанционного и бесконтактного общения надзорных органов с проверяемыми", - добавил глава РСПП.

Он отметил, что под руководством Мишустина ФНС благодаря внедрению контрольно-кассовой техники, а также финансового мониторинга отказалось от выездных проверок и работает с добросовестными налогоплательщиками в режиме онлайн. "Это лучший пример для других контрольно-надзорных органов в реализации регуляторной гильотины", - считает Шохин.

"Есть определенная тревога, связанная с тем, что Михаил Мишустин как налоговик может существенно ужесточить налоговое давление на бизнес. Но не будет предложения по увеличению ставок или введению новых налогов. Это действительно будут резервы, связанные с налоговым администрированием, в частности с цифровыми механизмами", - сказал глава РСПП.