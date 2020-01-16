В Карелии в 2021 году откроют IT-парк для разработчиков и высокотехнологичных компаний

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 января. /ТАСС/. Технопарк в сфере высоких технологий "Карельская долина" планируется открыть в конце 2021 года в Петрозаводске. Проект предоставит возможности для IT-специалистов и IT-компаний получить в аренду офисы и опенспейсы по сниженной цене, поддержку экспертов, а также доступ к центру обработки данных для резидентов, сообщается на сайте министерства экономического развития Карелии.

"Основными целями и задачами проекта являются создание благоприятных условий для развития малых и средних предприятий, занимающихся разработкой и внедрением современных цифровых сервисов, которые способствуют развитию цифровой экономики России и стран-партнеров. Реализация проекта запланирована на 4 квартал 2021 года", - говорится в сообщении.

Строительство технопарка в Петрозаводске будет полностью финансироваться за счет частных инвестиций. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития региона, информация по инвестору закрыта, реализовывать проект будут в здании бывшей картонажной фабрики, построенной в 1962 году. На территории здания откроются IT-кафе на 200 человек, образовательный и пресс-центры и переговорная комната.

IT-парк будет рассчитан на 500 специалистов. Предполагается, что он станет деловой площадкой для взаимодействия предпринимателей, экспертов и инвесторов, создания стартапов, связанных с высокотехнологичными проектами. "Петрозаводский IT-парк цифровых технологий вписывается в стратегию социально-экономического развития Карелии до 2030 года, в несколько госпрограмм России и Республики Карелии и национальные проекты по "Цифровой экономике" и "Развитию МСП", - отметили в министерстве.

В Карелии уже запущен проект создания сети центров обработки данных (ЦОД) на 20 тыс. стойко-мест с центральным узлом и собственным производством хранилищ, который реализует Петрозаводский госуниверситет совместно с компанией GS Nanotech из Калининградской области, единственной в России разрабатывающей и выпускающей собственные микропроцессоры. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей, его завершение запланировано на 2025 год. По прогнозам, карельская сеть ЦОД займет не менее 20% рынка в России и около 2% мирового рынка.