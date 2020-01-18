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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код авиакомпании Bek Air

Код могут заново присвоить в течение 60 дней после проверки на соответствие необходимым требованиям

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) отозвала код обозначения и префикс кода казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом говорится в письме ИАТА, опубликованном на сайте перевозчика.

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"Мы с сожалением информируем вас, что ваша компания больше не соответствует требованиям, установленным ИАТА, для обладания кодом обозначения. Настоящим [письмом] уведомляем вас о немедленном отзыве кода обозначения, поэтому ваша компания должна незамедлительно прекратить использование кода для каких-либо целей", - следует из письма организации, датированного 17 января.

Как она указала, код может быть заново присвоен компании в течение 60 дней после проверки на соответствие необходимым требованиям.

Код авиакомпании ИАТА является уникальным индивидуальным идентификатором перевозчика. Он предназначен для определения авиакомпании аэропортами, службами для бронирования и продажи билетов.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, погибли 12.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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