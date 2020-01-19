Бурятия обеспечена финансированием процентной ставки по дальневосточной ипотеке

УЛАН-УДЭ, 20 января. /ТАСС/. Бурятия полностью обеспечена финансированием из федерального бюджета компенсации процентной ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом сообщил журналистам глава региона Алексей Цыденов.

"У нас на сегодня каких-либо ограничений федеральному субсидированию двухпроцентной ставки нет. Полностью все обеспечено, все заявители, которые в республике получили одобрение банка, федеральным финансированием по процентной ставке обеспечены. Те ресурсы, резервы, которые предусмотрены по дальневосточной ипотеке, на компенсацию процентной ставки, полностью покрывают даже перспективную заявку Бурятии", - сказал Цыденов после встречи в Улан-Удэ с первым заместителе председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным.

Глава республики отметил, что, если возникают вопросы, то они связаны с платежеспособностью заявителей. "Это оценка платежеспособности. Два процента - это все равно не бесплатно, все равно кредит подлежит погашению, и идет оценка платежеспособности самих заемщиков. У нас в республике есть сложности в целом с доходами населения, мы эту проблему знаем, с ней работаем", - отметил Цыденов.

По данным пресс-службы Сбербанка, в Бурятии только в период новогодних праздников было получено 112 заявок, по данным на 15 января, уже выдано 16 жилищных кредитов на сумму 44,7 млн рублей.

"Бурятия была одним из первых регионов, где была выдана дальневосточная ипотека. Выдано уже достаточно много кредитов, процент одобрения ипотечных кредитов высокий, - отметил Ведяхин. - Мы как Сбербанк будем максимально широко продвигать это продукт при соответствующем уровне федерального финансирования. Кроме дальневосточной ипотеки есть еще программа для многодетных семей, мы ее активно развиваем, она во многом тоже опирается на федеральные деньги: здесь, в Бурятии, она развивается достаточно хорошо. Какие еще дополнительные программы будут, мы узнаем в ближайшее время из действий нового правительства, но однозначно Сбербанк здесь будет активно участвовать".

Льготная ипотека

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет, возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Всего в Сбербанке с момента запуска программы на Дальнем Востоке принято более 3 тыс. заявок на сумму 9 млрд рублей, это в два раза больше по сравнению с количеством заявок, поданных по программе господдержки для семей с детьми на территории Дальневосточного федерального округа за весь 2019 год. Программа дальневосточный ипотеки начала действовать с 9 декабря 2019 года, в перечень кредитов входят 14 банков.