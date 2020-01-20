"Ъ": Минюст предложил расширить применение механизма "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ предлагает распространить риск-ориентированный подход на предложения по возможности всех субъектов законодательной инициативы, при этом сейчас через этот механизм "регуляторной гильотины" проходят только нормативно-правовые акты правительства РФ, содержащие, отменяющие или модифицирующие обязательные требования. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" .

"Минюст предлагает максимально расширить перечень нормативно-правовых актов, требующих оценки на соответствие принципам, которыми руководствуется механизм "регуляторной гильотины". Идея ведомства - распространить риск-ориентированный подход на предложения по возможности всех субъектов законодательной инициативы", - отмечает издание.

Как следует из опубликованного Минюстом проекта постановления правительства РФ, нововведения призваны унифицировать порядок подготовки позиции при разработке заключений. Сам документ подготовлен в соответствии с декабрьским протоколом правительственной комиссии по проведению реформы контрольно-надзорной деятельности под председательством и.о. главы аппарата правительства Константина Чуйченко.

Как пояснил изданию источник в аппарате правительства, проект должен обеспечить максимальное покрытие всех источников законодательных инициатив, которые могут содержать обязательные требования. Для этого авторы проекта предлагают расширить полномочия подкомиссии реформы контрольно-надзорной деятельности под руководством замглавы аппарата правительства Юрия Любимова - они "в случае необходимости" смогут рассматривать и согласовывать все проекты нормативно-правовых актов министерств и других законодательных субъектов, если они устанавливают, изменяют или отменяют обязательные требования. Замечания подкомиссии должны учитываться и головным ведомством при подготовке проектов правительственных поправок к таким инициативам.

Как рассказал газете первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" и член подкомиссии по административной реформе Владислав Корочкин, проект Минюста должен устранить лазейку для проектов, которые не проходят оценку регулирующего воздействия. "Дискуссия об этом ведется давно. Хотя, например, проекты Госдумы требуют отзыва правительства и комитетов, иногда они принимаются в ускоренном режиме - в результате без должного анализа", - пояснил он.