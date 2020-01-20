CNBC: Boeing проводит переговоры с банками о займе в $10 млрд

ТАСС, 20 января. Американская компания Boeing ведет переговоры с несколькими банками с целью взятия займа на сумму не менее $10 млрд. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

По его данным, компания уже договорилась о получении займа в $6 млрд и сейчас продолжает искать возможных кредиторов. Телеканал отмечает, что такие меры связаны с убытками от приостановки полетов Boeing 737 MAX.

В компании пока не комментировали эту информацию.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.