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Reuters: NOC Ливии объявила форс-мажор на крупнейшем нефтяном месторождении страны

Группы лиц, находящиеся "под контролем отрядов по охране нефтяных объектов", заблокировали трубопроводы, отмечается в предупреждении Национальной корпорации
Здание Национальной нефтяной корпорации Ливии REUTERS/Ismail Zitouny
Описание
Здание Национальной нефтяной корпорации Ливии
© REUTERS/Ismail Zitouny

ТАСС, 20 января. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о введении форс-мажорных обстоятельств на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Эш-Шарара и расположенном поблизости от него месторождении Эль-Филь. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, ссылаясь на документ, направленный NOC трейдерам корпорации.

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В предупреждении NOC указывается, что "группы лиц, находящиеся под контролем отрядов по охране нефтяных объектов, заблокировали трубопроводы", связывающие указанные месторождения с морскими нефтеналивными портами. Речь идет, по данным агентства, о трубопроводах, по которым нефть транспортируется от Эш-Шарары к морскому терминалу города Эз-Завия и от месторождения Эль-Филь к прибрежному терминалу в Мелите.

Накануне информационный портал Al Wasat сообщил, что Эш-Шарара было закрыто по требованию работающих там представителей ливийских племен. Все скважины месторождения, по данным портала, были законсервированы. Одновременно с Эш-Шарарой были закрыты и буровые на месторождении Эль-Филь. Ежедневная добыча на них составляет порядка 400 тыс. баррелей.

С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась. В субботу NOC уже объявила о ситуации форс-мажора на терминалах "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт): в портах Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина. По данным корпорации, эти вынужденные меры приведут к ежедневному ущербу порядка $55 млн.

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