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Акции "Мечела" выросли на 5,5% на фоне новостей об отказе выкупать долю в Эльге

На 10:08 мск цена бумаг выросла до 113,36 рубля за штуку

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мечела" росли на 5,5% в ходе торгов Мосбиржи. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 10:08 мск, цена бумаг выросла до 113,36 рубля за штуку.

Рост акций произошел на фоне новостей о том, что компания отказалась от опциона на выкуп 34% в Эльгинском угольном проекте у Газпромбанка (ГПБ) в связи с получением альтернативного предложения, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая основных кредиторов компании.

В пике роста цена акций доходила до 113,87 рубля, что на 5,94% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако после резкого скачка обыкновенные акции "Мечела" замедлили рост - на 10:23 мск стоимость бумаг увеличилась 1,7%, до 109,11 рубля за штуку.

В свою очередь стоимость привилегированных акций компании стала снижаться на 1,7%, до 111,55 рубля за бумагу.

В сентябре 2019 года стало известно, что "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе 34% принадлежащего банку пакета в Эльгинском угольном проекте за более 30 млрд рублей. Крайним сроком принятия решения по оферте было установлено 20 января. О планах банка продать долю в проекте компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону") сообщалось 23 августа, в ФАС РФ подтвердили получение ходатайства от компании.

Последние несколько лет "Мечел" находится в процессе реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. На конец сентября 2019 года чистый долг компании составил 408 млрд рублей, снизившись на 15 млрд рублей к уровню на конец 2018 года, соотношение чистый долг/EBITDA составило 6,9х.

Летом 2019 года "Мечел" направил Сбербанку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 на 2024-2026 годы. Сбербанк сообщил о намерении рассмотреть вопрос о реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка о предоставлении аналогичных условий реструктуризации. Осенью 2019 года основным кредитором "Мечела" стал банк ВТБ, выкупивший долг компании в сумме около 50 млрд рублей у Сбербанка.

О месторождении

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. "Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел транс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

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