В СФ рассмотрят возможность разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрит возможность внесения поправок в действующее законодательство, чтобы разрешить семьям тратить материнский капитал на газификацию частных домов. Об этом говорится в утвержденных предложениях комитета по реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию (есть в распоряжении ТАСС).

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

"Проработать вопрос о внесении изменений в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части предоставления средств (части средств) материнского капитала на газификацию индивидуального жилого дома либо строящегося (реконструируемого) объекта", - говорится в документе.

Согласно закону, в настоящее время тратить средства материнского капитала разрешено на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком или детьми, формирование накопительной пенсии для женщин, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает разрешить использовать средства материнского капитала на строительство и реконструкцию жилых домов на садовом участке.