Минеева: Чуйченко в Минюсте доведет до конца "регуляторную гильотину"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Константин Чуйченко, назначенный в обновленном составе правительства министром юстиции РФ, доведет до конца реформу контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина"), а бизнес-сообщество еще больше поверит в снятие административных барьеров. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)" и внесло их в Госдуму. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить реформу в 2020 году.

"Новый министр юстиции Константин Чуйченко отвечал [в предыдущем составе правительства РФ] за "регуляторную гильотину" и где-то две трети, по мнению наших экспертов, законодательных актов в рамках этой деятельности было обработано. Конечно, не все федеральные органы власти, органы контрольно-надзорной деятельности готовы к таким изменениям. Я думаю, что он доведет дело до конца, и предпринимательское сообщество еще более поверит, что "регуляторная гильотина" - именно в пользу бизнеса, и снятие административных барьеров состоится. <...> Новое правительство, я думаю, сосредоточится на экономических прорывах", - сказала Минеева.