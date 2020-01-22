"Известия": создание сети вертолетных площадок для санавиации потребует около 3 млрд руб.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Проект оборудования сети вертолетных площадок при медицинских учреждениях для эвакуации пострадавших при ДТП потребует примерно 3 млрд рублей. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию протокола заседания правительственного комитета по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

По информации издания, планируется построить около 670 площадок при медучреждениях. Стоимость каждой площадки варьируется в зависимости от степени оснащенности и составляет от 16 до 50 млн рублей. Таким образом, всего на создание сети площадок потребуется около 3 млрд руб. Проект также предлагается включить в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" и связать с нацпроектом "Здравоохранение".

Как пояснили газете в Министерстве транспорта РФ, реализация проекта строительства вертолетных площадок позволит снизить смертность на дорогах с 13 до четырех человек на 100 тыс. жителей. В ведомстве добавили, что в России насчитывается более двух тысяч посадочных площадок, которые могут использоваться как медицинской авиацией, так и авиацией общего назначения, однако не пояснили сколько из них приходится на медицинские учреждения. В настоящее время больше всего вертолетных площадок требуется в 14 субъектах РФ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до не менее 50% и доли дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям до не менее 85%.