{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": создание сети вертолетных площадок для санавиации потребует около 3 млрд руб.

Планируется построить около 670 таких площадок при медучреждениях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Проект оборудования сети вертолетных площадок при медицинских учреждениях для эвакуации пострадавших при ДТП потребует примерно 3 млрд рублей. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию протокола заседания правительственного комитета по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

По информации издания, планируется построить около 670 площадок при медучреждениях. Стоимость каждой площадки варьируется в зависимости от степени оснащенности и составляет от 16 до 50 млн рублей. Таким образом, всего на создание сети площадок потребуется около 3 млрд руб. Проект также предлагается включить в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" и связать с нацпроектом "Здравоохранение".

Как пояснили газете в Министерстве транспорта РФ, реализация проекта строительства вертолетных площадок позволит снизить смертность на дорогах с 13 до четырех человек на 100 тыс. жителей. В ведомстве добавили, что в России насчитывается более двух тысяч посадочных площадок, которые могут использоваться как медицинской авиацией, так и авиацией общего назначения, однако не пояснили сколько из них приходится на медицинские учреждения. В настоящее время больше всего вертолетных площадок требуется в 14 субъектах РФ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до не менее 50% и доли дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям до не менее 85%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СМИ: за утечкой данных японской компании Mitsubishi Electric стоят хакеры из Китая
В ходе атаки был получен несанкционированный доступ по крайней мере к 120 компьютерам и 40 серверам компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС