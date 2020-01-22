Минприроды считает нецелесообразным введение отдельного оператора по промышленным отходам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Введение отдельного федерального оператора по производственным отходам III-V классов опасности нецелесообразно, так как вопрос уже регулируется законодательством, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Подтверждаем отправку [в правительство] нашей позиции с обоснованием нецелесообразности введения отдельного федерального оператора, так как все нормы и участники процесса с учетом сохранения конкуренции уже урегулированы законодательством об отходах", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минпромторг рассмотрел обращение о присвоении госкорпорации "Ростех" статуса федерального оператора по работе с производственными отходами III-V классов опасности и считает, что этот вопрос необходимо изучить более тщательно. О том, что Минпромторг и Минприроды прорабатывают такую возможность, стало известно в конце декабря.

Глава Ростеха Сергей Чемезов в декабре 2019 года говорил, что рассчитывает на принятие решения по этому вопросу после новогодних праздников. В конце декабря 2019 года газета РБК писала, что Чемезов направил занимавшему тогда пост вице-премьера РФ Алексею Гордееву письмо, в котором говорится об идее наделить Ростех полномочиями федерального оператора по обращению с промышленными отходами III-V классов опасности.

В своем письме Чемезов указывал на то, что в России установлены правила по обращению с отходами I-II классов опасности, при этом порядок обращения с отходами III-V классов законодательно не определен, хотя на подобный мусор приходится до 95% всего объема отходов в РФ. По мнению главы Ростеха, отсутствие единого оператора по обращению с промышленными отходами может поставить под угрозу исполнение нацпроекта "Экология".